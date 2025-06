El esperado enfrentamiento entre Nico Ponce y Jenko del Río se robó toda la atención en la segunda edición de ‘Celebrity Combat Perú’, realizada este jueves 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós. Ambos personajes, conocidos por su paso por la televisión, se midieron en un combate de boxeo amateur marcado por la tensión y la rivalidad que arrastran desde hace años.

Aunque el duelo prometía ser parejo, Jenko del Río se impuso rápidamente y dejó fuera de combate a Ponce en el primer round. El actor terminó con visibles heridas en el rostro y completamente ensangrentado, lo que obligó a detener la pelea antes de tiempo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y los protagonistas dejaron abierta la posibilidad de una revancha.

Nico Ponce sufrió una fuerte lesión en el rostro

Apenas sonó la campana, Jenko del Río dejó en claro que no vino a jugar. Con movimientos firmes y golpes certeros, logró conectar de forma directa en el rostro de Nico Ponce, provocándole una hemorragia nasal antes de que se cumpliera el primer minuto del asalto. Esta rápida ventaja dejó en evidencia su dominio sobre el cuadrilátero.

A pesar del fuerte golpe y la sangre, el actor decidió seguir peleando y mostró determinación al mantenerse de pie. Sin embargo, los impactos constantes comenzaron a pasarle factura. El equipo médico tuvo que intervenir para ver el estado en el que se encontraba, pero el actor insistió en continuar. Ya en el segundo round, su desgaste físico era notorio y su respuesta en el ring se fue debilitando con rapidez.

Finalizado el segundo asalto, los jueces concluyeron que no era necesario prolongar más la pelea y nombraron como ganador a Jenko del Río. Aunque la decisión fue clara, el actor pidió un round adicional. No obstante, el exesposo de Paloma Fiuza fue tajante al rechazar la propuesta: “Me llevo el combate, me llevo el billete, me llevo el cinturón y lo veo en la tercera edición si le gusta, pero yo ya gané acá”, dando por cerrado el encuentro.

Nico Ponce muestra inédita foto de su rostro

A través de su cuenta de Instagram, Nico Ponce rompió su silencio y compartió en redes una impactante foto donde se le ve con el rostro visiblemente golpeado y ensangrentado, como reflejo de la intensa pelea que protagonizó en el ring. A pesar de la derrota, el actor se mostró agradecido y orgulloso por la experiencia vivida.

Mensaje de Nico Ponce

“Una experiencia más en mi vida, la vida es una aventura hermosa y yo elijo vivirla al máximo”, escribió en el inicio de su mensaje, resaltando la valentía de haber enfrentado el reto. “El simple hecho de haber tenido los huevos de subirme a ese ring ya me hace sentir un ganador”, añadió, el actor quien confirmó que se estuvo preparando durante mes y medio mientras grababa una novela.

Finalmente, agradeció a su equipo y al público que lo respaldó: “Este deporte es hermoso, te enseña de sacrificio, de disciplina y de valentía (...) LO DIMOS TODO y con eso me quedo”. Además, confirmó su intención de regresar en una próxima edición: “Nos vemos en la tercera edición de Celebrity Combat”.