Jenko del Río arremete contra Fabio Agostini y lo reta a un duelo de 'Celebrity Combat Perú': "Se la tengo jurada"

Jenko del Río lanzó un picante reto al español Fabio Agostini para enfrentarse en la próxima edición del 'Celebrity Combat Perú'. Esta provocación se dio tras los tensos cruces que ambos protagonizaron en un programa reality chileno, donde sus diferencias quedaron más que evidentes.

El exchico reality aprovechó su contundente victoria sobre Nico Ponce, a quien dejó sangrando en el primer y único round, para encender la polémica y desafiar públicamente al modelo español, dejando claro que su próximo objetivo es saldar cuentas en el ring debido a sus últimas polémicas.

Jenko del Río reta a Fabio Agostini a una pelea de 'Celebrity Combat'

Jenko del Río, tras su victoria sobre Nikko Ponce, no perdió el tiempo y lanzó un explosivo reto a Fabio Agostini, con quien ya había tenido fuertes roces en 'Corte Marcial', un programa chileno. "Quiero retar a uno que no es de Perú. Es un baboso de metro y 92. Se la tengo jurada porque en un reality de Chile me hizo una pend*****", empezó diciendo Jenko ante las cámaras.

Visiblemente encendido, el exchico reality continuó con su provocación sin filtros: "Si se quiere subir acá y quedó con la organización en algo generoso, reto a Fabio Agostini a subir acá al ring. A ver si tiene los hue*** para subir", disparó Jenko del Río, encendiendo la expectativa sobre un posible nuevo duelo internacional en el 'Celebrity Combat Perú'.

Enemistad entre Jenko del Río y Fabio Agostini

Jenko del Río y Fabio Agostini arrastran una enemistad que se remonta a sus días en realities anteriores, donde nunca lograron congeniar. El modelo español dejó claro desde el inicio de 'Corte Marcial' que el peruano no es de su agrado, asegurando que hablaba mal de él y del resto a sus espaldas. Por su parte, Jenko respondió que la tensión nació por constantes burlas de Agostini hacia su sobrepeso, y dejó entrever que también conoce secretos que podrían dejar mal parado al español.

La tensión se intensificó cuando Fabio acusó a Jenko de haberse metido no solo con él, sino también con su hermano, y lanzó duras frases como: "Vas de machito con las mujeres, pero con los hombres te cag** los pantalones". Además, mencionó antiguos rumores sobre malos tratos durante la relación de Jenko del Río con Paloma Fiuza, lo que encendió por completo el ambiente. "¿Estás diciendo que soy agresivo?", respondió el exchico reality visiblemente alterado, quedando ambos a punto de llegar a los golpes en pleno programa.