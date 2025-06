El modelo español Fabio Agostini rompió su silencio tras el desafío de Jenko del Río en la segunda edición de ‘Celebrity Combat Perú’. Durante un live, varios internautas señalaron que el chico reality estaría “arrugando”, a lo que él no dudó en ningunear al exesposo de Paloma Fiuza, asegurando que no le iba a dar vida.

“Desde que lo conozco, está clavado con 80,000 seguidores, hace 20 años. Se fue a Miami debido a un montón de problemas que se metió aquí. ¿Ustedes creen que le voy a dar vida al payaso este?”, fue la contundente respuesta inicial de Fabio Agostini, quien enfatizó que no perderá tiempo con alguien que no le aporta nada.

Fabio Agostini responde a reto de Jenko del Río

Este viernes 20 de junio, durante un live con su hermano Bruno Agostini, el modelo español aseguró que solo aceptaría el reto si se tratara de un personaje famoso y si el enfrentamiento le asegurara beneficios. Según Agostini, Jenko del Río no cumple con esos requisitos, y rechazó enfrentarse a él en una futura edición de 'Celebrity Combat Perú'.

“A mí me dice un tío polémico y famoso, a mí me dicen Mike Tyson: ‘Fabio, vamos a subir’. Sé que son negocios y me voy a forrar, sé que voy a salir sin dientes, pero sé que me va a beneficiar, yo me subo”, comentó.

Además, Fabio Agostini no tuvo reparos en minimizar al campeón de jujitsu, asegurando que su rabia contra él proviene de la envidia. “¿Pero creen que me voy a sumar a la payasada de este tío? Que no es nadie, que me tiene una envidia increíble, que le va diciendo a todo el mundo que me va a pegar como si fuera Al Capone. ¿Se creen que yo le tengo miedo a algo?”

Pese a que su hermano Bruno le sugirió guardar silencio, Fabio no dejó de arremeter contra el exparticipante de 'Combate'. “Que siga gritando a los cuatro vientos que yo con tarados no me sumo”, agregó, dejando en claro que no se involucrará en un enfrentamiento con alguien que considera irrelevante.

Jenko del Río lanza fuerte mensaje a Fabio Agostini

El pasado 19 de junio, Jenko del Río protagonizó la pelea estelar con Nico Ponce en la segunda edición de 'Celebrity Combat Perú'. El exchico reality mostró superioridad durante todo el enfrentamiento, dejando ensangrentado al actor en el primer asalto y siendo declarado como el ganador.

Tras recibir su cinturón como ganador, Jenko tomó el micrófono y sorprendió al lanzar un reto a Fabio Agostini, con quien mantiene una rencilla desde un fuerte enfrentamiento en el reality chileno 'Corte Marcial'. “Quiero retar a uno que no es de Perú. Es un baboso de metro y 92. Se la tengo jurada porque en un reality de Chile me hizo una pend***”, comenzó diciendo Jenko ante las cámaras.

“Si quiere subirse aquí y llegar a un acuerdo generoso con la organización, reto a Fabio Agostini a subir al ring. A ver si tiene los hue* para hacerlo”, continuó Jenko, encendiendo la expectativa sobre un posible nuevo duelo internacional en 'Celebrity Combat Perú'.