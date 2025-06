Jackson Mora manda fuerte mensaje tras duras palabras de Tilsa Lozano por su ampay: "No le debo explicaciones"

Jackson Mora se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras ser captado en una discoteca limeña acompañado de una joven anfitriona. El hecho, rápidamente calificado como ampay por los programas de espectáculos, reavivó rumores sobre un posible romance y provocó diversas reacciones, especialmente de parte de su expareja, Tilsa Lozano.

El exboxeador decidió responder sin rodeos desde el set de 'La noche habla', espacio televisivo conducido por Tilsa Lozano. Aseguró que está soltero y que no debe dar explicaciones sobre su vida privada. “Salí un rato a compartir y me retiré. No tengo nada con nadie”, declaró visiblemente incómodo.

Jackson Mora responde sobre su ampay en discoteca con anfitriona

Jackson Mora aclaró que no tiene ninguna relación sentimental con Jennifer, la joven con la que fue visto en una discoteca. “A Jennifer la conozco hace 13 años. Estuve con más amigos, no solo con ella”, dijo al programa 'La noche habla', donde trabaja su exesposa.

El exdeportista explicó que Jennifer trabaja en el local y que su visita fue breve. “Fui un rato a saludar y me fui”, indicó, dejando en claro que no busca esconder nada y que, como hombre soltero, está en su derecho de divertirse sin ser cuestionado.

Tilsa Lozano arremete contra su expareja Jackson Mora tras ampay

Tilsa Lozano no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Jackson Mora luego de que se difundieran imágenes del exboxeador saliendo de una discoteca en compañía de una joven anfitriona. Desde el set de 'La noche habla', programa que conduce, la exmodelo arremetió contra su expareja por, según ella, no cuidar su imagen pública.

“Debería pensar un poquito y no exponerse. Aprende de los peloteros, haz tus encerronas, invierte tu billete, no vayas a lugares públicos”, declaró Lozano en vivo, dejando en evidencia su incomodidad por el comportamiento de Mora. Con estas palabras, sugirió que la falta de discreción del empresario perjudica no solo su reputación, sino también su entorno mediático.