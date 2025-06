Flor Polo reapareció en el programa 'Esta noche' y habló por primera vez en televisión sobre los difíciles momentos que viene atravesando. La hija de Susy Díaz no solo abordó su destitución como Miss Mundo Latina Perú, sino también las extorsiones que denunció ante las autoridades. Según reveló, los delincuentes le exigían 20.000 dólares a cambio de dejarla trabajar, una situación que la llevó a mantenerse alejada de toda actividad pública por varias semanas.

Al ser consultada sobre si se sentía perseguida, Florcita Polo no pudo contener las lágrimas y se quebró en pleno programa al recordar las amenazas que pusieron en riesgo su tranquilidad y la de su familia. “A veces uno ya no puede más, son muchas cosas que pasan. Era mi segunda vez que estaba trabajando porque empecé a trabajar a fines. Ha sido un mes sin trabajar, ha sido un mes estando metida, sin ir al gimnasio, sin ver a ninguna persona que quería”, expresó visiblemente afectada.

Flor Polo se quiebra al recordar amenazas contra sus hijos

Durante su entrevista con Ernesto Pimentel, Flor Polo no pudo evitar las lágrimas al tocar uno de los temas más sensibles: las amenazas contra sus hijos. La exreina de belleza pidió justicia y expresó su temor e impotencia al revelar lo vivido. “Fue por esas personas que quiero que les caiga todo el peso de la ley, se metieron con mis hijos, que los iban a secuestrar y cosas muy delicadas”, manifestó entre lágrimas, visiblemente afectada por la gravedad de la situación.

Asimismo, Florcita no dudó en responder a quienes cuestionan la veracidad de sus denuncias, asegurando que ha sido una experiencia extremadamente dolorosa. “Fue algo muy duro para mí, y la gente dice que es pantalla. ¿Pantalla? Desearía que pasen lo que yo he pasado”, afirmó.

Pese a todo, la exreina de belleza afirmó que se mantiene en pie gracias a sus hijos y al reducido grupo de personas que sí la apoyaron. Sin embargo, también confesó sentirse decepcionada por quienes se alejaron en el momento más difícil. “Mis hijos y las personas que estuvieron en ese momento, porque pensé que personas que no me iban a dar la espalda, me la dieron”, concluyó con pesar.

Flor Polo afirma que no recibe apoyo de Néstor Villanueva

En otro momento de la entrevista, Flor Polo se refirió al vínculo actual con su exesposo y padre de sus dos hijos, Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz reveló que no está recibiendo apoyo económico por parte de él, por lo que ha tenido que continuar trabajando a pesar de las amenazas y extorsiones que ha venido enfrentando.

“Es por eso que yo no he podido dejar de estar trabajando. Para la gente es fácil decir ‘¿Qué pasó Florcita, no que te estaban extorsionando?’”, expresó con molestia. “Pero señora, ¿usted me mantiene? ¿Mantiene a mis hijos? Yo no puedo dejar de trabajar, debo seguir sacando adelante a mis pequeños”, concluyó, dejando en claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos.