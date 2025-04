Susy Díaz, una de las figuras más queridas de la televisión peruana, sorprendió a todos con una reveladora confesión en el programa 'América hoy'. En medio de una entrevista en la que habló sobre el futuro de Flor Polo, la excongresista no pudo evitar quebrarse al contar que viajará a Estados Unidos para someterse a una prueba de ADN. El motivo de esta decisión es descubrir la verdad sobre su padre biológico, un tema que ha marcado su vida personal durante años.

La emoción invadió a Susy cuando recordó la sorpresiva revelación que su padre hizo antes de morir, confesión que la llevó a cuestionarse toda su historia familiar. Durante la entrevista, la figura de Chollywood y de la televisión relató detalles que, hasta ahora, solo habían permanecido en su círculo más cercano.

Padre de Susy Díaz le hizo sorpresiva revelación antes de morir

En medio de su testimonio, Susy Díaz relató que su padre, en sus últimos momentos de vida, le confesó algo que cambiaría su vida para siempre. Según la excongresista, su padre, en su lecho de muerte, le dijo: "No eres mi hija, tú no te pareces a tus hermanos". Esta revelación dejó a Susy totalmente desconcertada, ya que no solo cuestionaba su identidad, sino que también desmoronaba la imagen de su familia, tal como la conocía.

La declaración de su padre ocurrió en 2003, antes de su fallecimiento. “Cuando mi papito muere en el año 2003, antes de morir me dijo: 'Hijita, yo no soy tu papá, anda donde tu mamá y dile… tú no te pareces a tus hermanos'", relató con evidente emoción Susy Díaz. Ante esta sorpresa, la excongresista acudió a su madre para pedirle explicaciones, pero se encontró con una respuesta evasiva: “Mi mamá me gritó y me dijo ‘y cómo para que le des plata sí eres su hija’”, comentó. A pesar de la confusión y la incertidumbre, asegura respetó a su madre y nunca más tocó el tema con ella.

Esta confesión dejó huella en Susy Díaz, quien, al morir su madre el año pasado, intentó de nuevo obtener respuestas sobre su origen. Sin embargo, su madre nunca se mostró dispuesta a hablar sobre el tema. En busca de certezas, la exvedette consultó con el esotérico "maestro Teo", quien le aseguró que la prueba de ADN confirmaría que su padre biológico no era el mismo que el de sus hermanos, pero que él aparecería en su vida cuando menos lo esperara.

El conmovedor llanto de Susy Díaz al confesar que se hará prueba de ADN

Emocionada y con lágrimas en los ojos, Susy Díaz compartió que, en los próximos meses, viajará junto a su hermana al extranjero para someterse a una prueba de ADN. La decisión de realizarse esta prueba fue impulsada por la necesidad de descubrir la verdad sobre su padre biológico, un enigma que ha marcado su vida durante más de dos décadas. La excongresista confesó que su hermana ya ha reservado los boletos de avión y la cita en el laboratorio, y que ella partirá hacia Estados Unidos en junio para realizarse la prueba que podría confirmar o desmentir las palabras de su padre fallecido.

“No juzgo a mi mamá por lo que hizo, pero quiero saber la verdad”, señaló Susy con una mezcla de tristeza y determinación. Además, relató que su tía, la hermana menor de su madre, le había confirmado que su padre biológico había intentado buscarla en el pasado, pero que su madre siempre se opuso a esa búsqueda. Esta información alimentó aún más su deseo de descubrir la verdad, y Susy no dudará en buscar a su tía para obtener más detalles sobre su familia biológica si el resultado de la prueba de ADN fuera negativo.