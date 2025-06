Susy Díaz vivió un momento de alta carga emocional durante su visita al programa ‘Esta noche’, donde el vidente Frank Mendizábal le comunicó un mensaje espiritual de su madre fallecida. El contenido de esa revelación tocó uno de los aspectos más sensibles en la vida de la excongresista: la verdadera identidad de su padre biológico.

La artista, visiblemente afectada, rompió en llanto cuando escuchó las palabras atribuidas a su madre desde el más allá. En medio de su dolor, Susy expresó su desconcierto por no haber conocido esta verdad antes, especialmente en los últimos días de vida de su progenitora, lo que añadió una capa de tristeza y reflexión al encuentro.

Susy Díaz se quiebra tras revelación de su padre biológico

Frank Mendizábal fue directo al transmitir el mensaje espiritual: “Tu mamá me dice que no vale la pena buscar a alguien que no estuvo a tu lado”. Esta frase, cargada de significado, desató el llanto de Susy Díaz, quien no pudo ocultar su conmoción ante la aparente verdad que había sido guardada durante toda su vida.

Susy Díaz también compartió un testimonio clave en medio de la conversación. Recordó que su padre adoptivo, Rolando, le había revelado en algún momento: “Mi papá Rolando me contó que él venía a tocar la puerta de mi casa”. Esta declaración reavivó su inquietud por conocer a su verdadero progenitor, cuya ausencia marcó profundamente su historia familiar.

Susy Díaz se hará prueba de ADN para buscar a su padre biológico

Susy Díaz reveló que está decidida a viajar a Estados Unidos para someterse a una prueba de ADN junto a su hermana, con el fin de esclarecer si comparten el mismo origen paterno. Esta decisión representa un paso firme en su búsqueda de identidad y un intento por cerrar un capítulo inconcluso de su vida.

La exvedette también recordó que su propio padre, antes de fallecer, le confesó que no era su padre biológico. Ese momento marcó un antes y un después en su historia personal, impulsándola a indagar con mayor profundidad. Hoy, con la ciencia de su lado, Susy busca respuestas definitivas que la ayuden a comprender sus verdaderas raíces.