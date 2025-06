Magaly Medina no soportó las dolorosas confesiones que hizo Susy Díaz, quien estuvo acompañada de Flor Polo en el programa ‘Esta noche’, conducido por la Chola Chabuca. En el programa de América TV, la presentadora le consultó a la exvedette de cómo había pasado la Navidad.

Ante esa consulta, Susy se sinceró y confesó que la pasó sola. “La Navidad yo la pasé en mi casa sola como cualquier animal”. Flor Polo, quien vive con ella, se defendió asegurando que estuvo a su lado hasta las 10 de la noche, pero luego se llevó a sus hijos para pasarla en otro lugar. Estas declaraciones causaron tristeza e indignación en Magaly, quien no entendió por qué la influencer tuvo ese trato con su madre en una fecha tan especial.

Magaly Medina se solidariza con Susy Díaz por pésimo trato de Flor Polo

Las excusas de Flor Polo generaron molestia en Magaly Medina, quien no dudó en expresar su incomodidad al ver cómo la influencer trató a su madre en Navidad, pese a que ‘la rubia’ le da todo lo que necesita.

“Me parece terrible. Que Susy confiese que la Navidad la paso sola. Dice ella ‘en mi casa como cualquier animal’. Terrible no. Esa sensación de soledad y abandono de esta mujer que da todo por su hija. Le cuida los hijos, le da una casa, le paga las deudas, ya que a la hija le fue mal con Néstor Villanueva”, señaló en un principio la conductora de ATV.

“Ahora resulta que, en Navidad, que ese día en que la familia se abraza y todos se reúnen, ella dice que la paso sola, porque flor se fue a las 10. Ósea ella que vive con su madre y no la acompaño para irse con su saliente que ni Susy lo pasa. Me pareció un mal agradecimiento total con Susy quien todo el año la apoyo y que en Navidad la deja sola con sus perros. Me parece pésimo eso”, sentenció Magaly solidarizándose con la excongresista, de 61 años.

Magaly Medina no cree que Flor Polo sea extorsionada

Semanas atrás, Magaly Medina lanzó duras críticas contra Flor Polo, luego de que esta anunciara mediante un comunicado que se alejaría temporalmente de sus actividades laborales por presuntas amenazas de extorsión.

Durante su programa, la periodista aseguró que esta decisión sería solo una estrategia para desviar la atención del reciente ampay en el que fue captada ingresando a un hostal en San Juan de Miraflores junto a su pareja, Luiggi Yarasca, a quien recogió previamente de un night club. Las cámaras también registraron cómo, al día siguiente, él se retiró solo del lugar mientras ella lo seguía corriendo detrás del auto.

“Lo que realmente le preocupa son las imágenes que la dejan mal parada. Quiere distraer la atención. Si estás siendo extorsionada, no te expones paseando por zonas peligrosas. No te vas hasta San Juan de Miraflores a buscar a tu novio. Si de verdad sientes que tu vida corre peligro, te refugias en la casa de tu madre en La Molina”, expresó indignada Magaly.