Tony Succar, reconocido productor musical y ganador del Latin Grammy, sorprendió a sus seguidores al revelar el complejo conflicto familiar que lo mantuvo distanciado de su madre, Mimy Succar, durante varios años. La historia se hizo pública hace un tiempo en una entrevista con Verónica Linares y fue luego rememorada por el artista en su cuenta de TikTok, donde no contuvo la emoción al relatar cómo una inesperada aparición de su madre en 'La voz Perú' cambió el rumbo de su relación.

“Hemos pasado por tanto… pero aquí estamos. Juntos. No hay nada más valioso que poder compartir la vida y la música contigo”, expresó Succar conmovido. El reencuentro se dio tras una sorpresa planeada por la producción del programa, lo que llevó a una reconciliación inesperada. “Agradezco de corazón esa sorpresa en 'La voz' que nos volvió a unir. Fue una bendición”, agregó en su publicación.

¿Cuál fue el verdadero motivo del distanciamiento entre Tony Succar y su madre?

Durante su conversación con Verónica Linares, el músico fue directo al referirse a los años de tensión con Mimy Succar: “Yo no hablaba con mi mamá, ella no hablaba conmigo. Es bueno hablarlo sin filtro y sin pena. Las familias muchas veces tienen problemas y a veces todo el mundo se queda callado. Entonces, comienza a acumular como una bola de nieve, de angustia, hasta un punto donde, literal, explota”.

Aunque en esa entrevista evitó mencionar la causa exacta del conflicto, en otra aparición junto a Jesús Alzamora sí dejó entrever el motivo principal: una expareja. “Por ejemplo, cuando tú tienes una pareja y dices que ‘esta es’ y tu mamá dice: ‘no es’. Uhh, eso es lo peor”. El músico confesó que su terquedad lo llevó a mantenerse en esa relación pese a los desacuerdos con su madre. “Exacto, entonces, eso es lo que me había pasado. Es verdad (que tienen la razón). Estuvimos muy distanciados”.

La exclusión de Mimy Succar: “Le estoy quitando la vida”

En uno de los momentos más crudos del relato, Tony Succar reconoció que llegó a tomar una decisión radical: sacar a su madre de su propia banda musical. “Es fuerte, porque no solamente la estoy quitando de mi vida, le estoy quitando la vida, porque la música es vida para cualquier músico. Es como quitarle las patas a un futbolista”, explicó, visiblemente afectado.

Por su parte, Mimy Succar también compartió su experiencia durante ese período: “Tuvimos años de peleados”. La tensión llegó a tal punto que el músico evitaba eventos familiares si ella estaba presente. “Si mi mamá estaba, yo no quería. Yo no quería ir porque me afectaba mucho”, reveló. “¿Por qué? Por estupideces de la vida, de cada cosita, que ella tenía la razón o yo tenía la razón”.

El papel clave de su familia y la reconciliación en 'La voz Perú'

Según el artista, fue gracias a su padre y hermana que la relación familiar no se fracturó por completo. Ellos actuaron como mediadores, permitiendo mantener una mínima comunicación entre madre e hijo. Finalmente, fue Cristian Rivero quien logró convencer a Mimy Succar de participar en la sorpresa para 'La voz Perú'. “Después de pensarlo bien, y tras la llamada insistente de Cristian Rivero, Mimy Succar accedió a ser parte del programa”, se detalla en el testimonio.

Ese emotivo reencuentro fue el inicio de una nueva etapa en la vida de ambos. Tras la reconciliación, Tony le prometió a su madre producirle un disco, como gesto de amor y reconocimiento a todo lo que ella representa en su vida artística y personal.