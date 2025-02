Tony Succar: "Hay que incentivar en las escuelas, enseñar más cultura. Que vayan a trascender"

Los Succar son los primeros peruanos a los que la Academia de la Grabación de Estados Unidos, premia con los Grammy. Su agenda ha cambiado en los últimos días. Regresaban a Lima para ver al milímetro los detalles de sus conciertos de esta semana en el Gran Teatro Nacional, pero en paralelo están recibiendo propuestas de los artistas que admiran. “Yo, personalmente, no estaba preparado para algo así”, dice Tony Succar en la conferencia.

La leyenda de la música, Sheila E., vio en las redes sociales el recibimiento que tuvieron en el aeropuerto y compró su boleto de avión para sumarse a las presentaciones. “Puede ser una de las percusionistas o la más reconocida al lado de Tito Puente”, comenta. La cantante invitó a Mimy Succar y a Gloria Estefan para grabar ‘Bemba Colorá’ para su disco ‘Bailar’. La canción se quedó con el Grammy.

“Ella no ha regresado a Lima, Perú, en 40 años y me llamó súper emocionada porque vió mis historias en Instagram. Me dijo: ‘Tony, no he visto eso en años. ¡Qué pasión tiene Perú! Yo quiero estar con ustedes allá, ¿qué tengo que hacer? Monta mis canciones ¡Vamos a tocar!”, cuenta el productor.

Tony, Mimy y Kenyi Succar ingresaron aplaudidos a la conferencia en el Ministerio de Cultura. El logro ha sido histórico: ganaron el Grammy a Mejor álbum tropical latino con una producción grabada en Perú, con landó, vals y festejo. En la misma categoría estaba Juan Luis Guerra y Marc Anthony. “Estar en una categoría así ya es un gran logro y yo estaba feliz. Pero cuando anunciaron nuestro nombre fue como cámara lenta. Ha sido un sueño hecho realidad. Lo importante es que la Academia premia a la excelencia”, señala Tony.

Para los Succar se trata de “soñar en grande”. Por eso el productor señala la importancia de incentivar el arte y aconsejó a los músicos de salsa y otros géneros. “No podemos dejar que la industria limite nuestra creatividad. Hay que incentivar a los muchachos, a las escuelas, a las universidades, enseñarles más cultura. Que vayan a trascender y crear un sonido nuevo. Muchas veces la industria dice: ‘tienes que hacer las canciones para que estés en la radio, para que tengas shows y dinero, pero no es eso. Mucha gente está satisfecha con eso, pero el Perú tiene para dar mucho más. Es, simplemente, cambiar esa mentalidad”.

En medio de un paro de transportistas, la familia también opinó de la coyuntura y la inmigración. “El peruano sale a buscar un futuro mejor para sus hijos y sale a lucharla. Si los padres damos ejemplo de lucha y honradez, vamos a ser buenos ciudadanos”, dice Mimy Succar. “Estamos muy apenados de que estén pasando esta situación los latinos en EE. UU”. Kenyi y Tony recordaron que tuvieron amigos que fueron deportados y que tardaron 20 años en regresar a Miami.

Al lado también de sus hijos Mimy habló de lo que ha significado lanzar su carrera. “Para mí ha sido todo positivo porque nos ha unido más como familia. Lo que pasa es que, como yo soy nueva en el mundo de la discografía, me he dejado llevar por ellos que han estudiado en la universidad. Es una bendición tan grande”. En otro momento, la cantante sostuvo que nunca perdió “la esperanza” de volver a la música. “¿Quién iba a pensar que yo, a mis 65 años, iba a recibir estas nominaciones y esta premiación del Grammy Americano? Y somos los primeros peruanos”.

Por el momento, los Succar están inmersos en los ensayos para sus conciertos, pero el productor ya tiene una lista de pendientes. “Vienen más colaboraciones con peruanos. Yo admiro a Susana Baca, me escribió y hay posibilidades de hacer colaboraciones. Eva Ayllón también es una eminencia.