Tony Succar asegura que ganar en los Grammys les cambió la vida: “Se vienen colaboraciones grandísimas”

La cantante Mimy Succar y su hijo Tony no pudieron evitar expresar su emoción al ser consultados sobre los premios que ganaron en la última edición de los Grammy. Según los artistas peruanos, dicho reconocimiento les ha abierto puertas en la música y no dejan de tener contratos para conciertos.



“Definitivamente, ganarlo fue lo más maravilloso que hemos podido vivir en nuestra carrera profesional. Es como esa historia de humildad, de venir desde cero. Entonces fue algo maravilloso, algo que cambió nuestras vidas. A raíz de eso, salieron muchas oportunidades para conciertos. Hemos estado sin parar desde ese momento y ahora el calendario se está llenando muchísimo. Se vienen colaboraciones grandísimas también”, expresó Tony Succar el último viernes 25 de abril para La República.

Tony Succar ansioso por recibir sus galardones

El productor musical contó que en las próximas semanas llegarán los cuatro trofeos que ganaron como familia. “Ese momento lo vamos a sentir fuerte. Mi mamá tiene dos, yo tengo uno y Kenyi otro. Entonces llegan cuatro Grammys a la casa y va a ser algo lindo. Eso lo celebramos con todo el Perú con mucho orgullo y que sirva de inspiración y motivación para la gente porque el talento está aquí. Siempre tienen que luchar, mirar hacia arriba y soñar en grande”, añadió.

Por otro lado, Tony Succar indicó que seguirá produciendo para más artistas nacionales. “Vienen unos proyectos interesantes, especialmente con la cumbia, que en realidad yo no me he dedicado a hacer cumbia. Pero ahora se me está presentando estas oportunidades para poder trabajar con diferentes orquestas de cumbia muy importantes y lo vamos fusionando con la salsa”, concluyó.

Tony Succar y su madre Mimy presentaron el karaoke más grande del Perú



Mallplaza llevó a cabo el karaoke más grande del Perú, un evento que tuvo como protagonistas a los reconocidos ganadores del Grammy, Tony y Mimy Succar, quienes representan el talento musical peruano en el ámbito internacional. Este espectáculo gratuito, realizado en el Circuito Mágico del Agua (o Parque de las Aguas), atrajo a miles de asistentes, incluyendo influencers y figuras populares como el cantante Mauricio Mesones, María Pía Copello, Gian Piero Díaz, Mario Irivarren, Johanna San Miguel, Gino Tassara, Edith Tapia, Belén Estévez, entre otros.



Con una impresionante pantalla de 200 metros, tanto el público como los artistas disfrutaron de un variado repertorio de canciones nacionales. Tony y Mimy expresaron su emoción por el cálido recibimiento del público y subrayaron la importancia de la familia, especialmente en tiempos difíciles.

Tony y Mimi Succar participaron del karaoke más grande del Perú. Foto: difusión

“Estamos muy felices, para nosotros es la primera vez que estamos en el karaoke más grande del Perú. Estamos agradecidos con Mallplaza, sobre todo porque en el Perú a todo el mundo le gusta cantar, bailar, y disfrutar porque la vida es corta, pero hay que vivirla y gozarla”, manifestó Mimy.



“Me encanta la campaña que se está creando porque tiene una misión, un compromiso, que es resaltar la cultura y la música, además juntos crecemos más es la frase que me encanta porque creo que nosotros lo representamos porque cuando la gente se une con la familia, los amigos y comienzan a chambear juntos o simplemente pasarla bien con buena energía, entonces eso pasa. Además, el karaoke es así, uno no tiene que cantar bien, solo lo goza y la vive”, añadió Tony Succar.