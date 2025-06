Exponen la fuerte suma de dinero que Nico Ponce tendrá que pagar a Jenko del Río tras perder en ‘Celebrity Combat Perú 2’

Nico Ponce y Jenko del Río protagonizaron una intensa pelea en el ‘Celebrity Combat Perú 2’, el evento de boxeo entre influencers, que tuvo como ganador a este último. El combate fue tan disparejo que el protagonista de la novela ‘Pobre novio’ acabó con el rostro maltrecho y con la nariz ensangrentada.

Sin embargo, Ponce no solo perdió en el ring. La pelea, una de las más esperadas de la noche por la extensa rivalidad mediática entre ambos, también le costó una fuerte suma de dinero. Una semana antes del enfrentamiento, ambas figuras apostaron US$1.000 (aproximadamente S/3.500) que el perdedor debía pagar al ganador. En este caso el exintegrante de ‘Combate’, Jenko del Río.

Jenko del Río se llevaría mucho más dinero que el pactado con Nico Ponce

Además de los US$1.000 (S/3.500 aproximados) que Jenko del Río ganó a Nico Ponce en el ‘Celebrity Combat Perú 2', el exchico reality se llevará a casa una suma mucho mayor. Lo que ocurre es que el famoso actor también es integrante del equipo organizador del evento, y también se comprometió a pagar un monto adicional a su rival por su participación en la velada boxística.

Aunque la cifra exacta no ha sido revelada, la contundente victoria y el dinero obtenido desataron la euforia de Jenko, quien no ocultó su felicidad tras ser elegido como ganador. “Me llevo el combate, me llevo el billete, me llevo el cinturón”, señaló el exmodelo. Cabe resaltar que, para llegar en óptimas condiciones, del Río tuvo que perder 15 kilos tras superar una lesión.

¿Nico Ponce y Jenko del Río se volverán a pelear?

Al finalizar la pelea, Jenko del Río no dudó en reconocer el coraje de Nico Ponce. “Nico, esto ha sido un reto. No es fácil subirse a un ring. Mis respetos, hermano”, dijo, valorando el trabajo y compromiso de su oponente para hacer posible el evento.

Para cerrar el capítulo con deportividad, Jenko del Río fue directo: “Espero que esto haya quedado acá. Lo que pasó, pasó. Ya nos sacamos la mi***”. Acto seguido, pidió un aplauso para Nico, destacando su valentía frente a la derrota.

Sin embargo, el famoso actor, quien terminó con golpes visibles y heridas en el rostro, tomó el micrófono para agradecer las palabras de su rival y el apoyo del público. Sin embargo, no se fue sin lanzar un mensaje claro: la historia aún no ha terminado. “Gente, yo me preparé, gracias por el apoyo. Yo hubiera querido seguir, pero no se dio. Seguimos con la revancha”, afirmó, dejando la puerta abierta para un nuevo encuentro en una posible nueva edición de 'Celebrity Combat Perú'