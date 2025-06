Said Palao causó revuelo en redes sociales tras responder a sus seguidores sobre un posible hijo con Alejandra Baigorria, con quien recientemente contrajo matrimonio. A través de su cuenta de Instagram, el chico reality no solo reveló los nombres que tiene en mente para su futuro primogénito, sino que también sorprendió al mostrar una imagen generada con inteligencia artificial del rostro del niño.

Pese a que ambos han negado estar esperando un hijo por el momento, los rumores de embarazo han cobrado fuerza desde su regreso de la luna de miel. El hecho de que Said Palao haya compartido nombres únicamente masculinos y una imagen del supuesto bebé ha levantado sospechas entre sus seguidores, quienes consideran que podría estar dando pistas sobre una dulce espera.

Said Palao revela posible nombre que le pondrá a su hijo con Ale Baigorria con impactante foto IA

Durante una dinámica de preguntas en Instagram, Said Palao no dudó en responder sobre cómo llamarían a su futuro hijo con Alejandra Baigorria. Ante la consulta de una seguidora sobre posibles nombres para niño o niña, el competidor de 'Esto es guerra' respondió solo con opciones masculinas, lo que llamó poderosamente la atención. “Es una buena pregunta, o mejor ustedes. ¿Cuál les gustaría? Mateo, Said Jr., Massimo”, escribió en sus historias.

El deportista mostró una imagen generada con inteligencia artificial que representaría el rostro de su hijo, una acción que avivó aún más los rumores de un posible embarazo. Cabe destacar que el hermano de Austin Palao ya es padre de una niña, por lo que el anhelo de tener un varón parece estar presente en su vida familiar.

Alejandra Baigorria habla sobre un posible embarazo

Mientras Said Palao respondía preguntas en redes, Alejandra Baigorria fue captada recostada en su cama, en el mismo espacio que comparte con su esposo. En medio del revuelo, Palao lanzó la pregunta que todos querían hacer: “Amor, ¿estás embarazada?”. La reacción de la empresaria no pasó desapercibida. Algo sorprendida y visiblemente incómoda, respondió escuetamente: “Amooor... No hay”, refiriéndose a que no existe ningún embarazo, y procedió a girar sobre la cama, evitando extender el tema.

Esta breve pero significativa interacción ha dejado abierta la puerta a la especulación, especialmente considerando que Alejandra Baigorria ha declarado en ocasiones anteriores que aún no está en sus planes ser madre. Sin embargo, los constantes guiños de Said en sus redes sociales, como la imagen del supuesto bebé y la insistencia con los nombres, mantienen en vilo a sus seguidores, quienes esperan que la pareja confirme próximamente si se agranda o no la familia.