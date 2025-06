Sale a la luz el escándalo que separó a los hermanos Carlos y Arturo Álvarez: amenazas, desplantes y tensión familiar

La relación entre Carlos y Arturo Álvarez, reconocidos humoristas de la televisión peruana, atraviesa su momento más tenso. A pesar de haber compartido años de trabajo y escenarios, los hermanos hoy se encuentran en conflicto, arrastrando diferencias personales que, con el tiempo, se hicieron públicas y cada vez más difíciles de disimular.

El quiebre más reciente se dio luego de que Arturo criticara abiertamente la candidatura presidencial de Carlos, cuestionando sus verdaderas motivaciones y sugiriendo que utiliza su fama con fines políticos. En una entrevista con Magaly Medina, el exintegrante de ‘El reventonazo de la Chola’ fue más allá y acusó a su hermano de entregar un informe psiquiátrico al programa de ATV para desacreditarlo. “Es hora de quitarle la careta”, amenazó Arturo, dejando claro que el conflicto familiar está lejos de resolverse.

¿Cuál es la razón del distanciamiento entre Arturo y Carlos Álvarez?

La relación entre los hermanos Carlos y Arturo Álvarez ha estado marcada por años de tensiones y diferencias que se han vuelto evidentes con el tiempo. Arturo ha manifestado que su hermano ha mostrado actitudes que él califica de “soberbias” y ha protagonizado varios “desplantes”, situaciones que decidió mantener en silencio por respeto a su familia.

En una entrevista con el diario Trome, Arturo recordó un momento que lo impactó: “Una vez me dijo, ‘tú sabes que yo hice esta cosa de la imitación y tú me seguiste’”, comentó. Según su relato, los comentarios hirientes de Carlos eran comunes cuando este se encontraba molesto. La situación se tornó crítica cuando él recibió un audio de su hermano pidiéndole que no lo contactara más, expresando su “hartazgo”. Aunque el mensaje fue borrado, el gesto dejó a Arturo confundido y herido.

Arturo Álvarez arremete contra Carlos por declaraciones sobre su padre

La tensión entre Arturo y Carlos Álvarez se ha profundizado en los últimos días, luego de unas declaraciones que removieron heridas familiares. Arturo expresó su indignación por los comentarios de su hermano, quien se refirió a su padre como un “lastre” para la familia debido a su adicción al alcohol. Estas palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una fuerte reacción de Arturo, quien salió a defender con firmeza la memoria de su progenitor.

“Mi padre fue un buen padre, solo que era alcohólico”, afirmó el comediante en tono emotivo. Luego, recordó cómo su padre fue una figura presente y dedicada a pesar de sus problemas: “Trabajaba, lavaba, planchaba, cocinaba, hacía las tareas, los dibujos, nos hacía los juguetes con las manos... Jugaba pelota. Acompañó a Carlos a ‘Trapolín a la fama’, firmaba sus contratos”, defendió en 'Magaly TV: la firme'

En el ámbito profesional, ambos han tomado rumbos muy diferentes. Carlos Álvarez ha decidido incursionar en la política, anunciando su precandidatura presidencial con el partido ‘País Para Todos’, mientras que Arturo se ha distanciado de los escenarios. Tras superar un episodio de depresión, ha encontrado en la fe cristiana un nuevo propósito y busca transmitir un mensaje espiritual a través del humor.