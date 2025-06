La segunda edición del ‘Celebrity Combat’ se llevó a cabo el 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós y estuvo cargada de emociones, adrenalina y momentos inolvidables. La pelea entre los influencers Alonso Acuña y Gerardo Pe’ fue uno de los enfrentamientos más esperados de la velada. Sin embargo, el resultado final provocó controversia, ya que el empate declarado por el jurado desató la furia de Mario Irivarren, quien no dudó en expresar su malestar en pleno evento.

La pelea entre ambos creadores de contenido se desarrolló en dos partes: una oficial, marcada por una lesión, y una segunda extraoficial. A pesar del espectáculo ofrecido por los contendientes, el fallo del jurado fue criticado tanto por el público y en especial por Mario Irivarren. “¿Cómo que empate?, hasta el cul*”, aseguró el chico reality.

Mario Irivarren reclama por polémico empate entre Alonso Acuña y Gerardo Pe’

Durante la velada de boxeo amateur, Alonso Acuña, productor del canal de YouTube Zalo, y Gerardo Pe’, conductor del pódcast ‘Todo Good’, protagonizaron una pelea épica. Sin embargo, luego del segundo round, Alonso Acuña sufrió una lesión en el hombro derecho producto de un golpe certero, lo que obligó a detener el combate. Pese al dolor, el lesionado pidió al juez continuaron el combate, con el apoyo del público, quienes esperaban por una revancha.

Minutos después, ambos accedieron a una segunda pelea extraoficial, donde Acuña se repuso y ganó por decisión unánime. No obstante, al término de esta contienda, los jueces declararon empate general, lo que provocó el descontento del público y de varios asistentes, entre ellos Mario Irivarren, compañero de Gerardo en el pódcast. “Yo no sé mucho de box, pero no sé qué han visto los árbitros. Yo he visto un concierto de puñetes de Gerardo a Alonso. ¿Cómo que empate? ¡Explíquenme!”, exclamó a los jueces.

Frente al alboroto, los conductores del evento aclararon que la primera pelea oficial fue ganada por Gerardo Pe’, mientras que la segunda la ganó Alonso Acuña, razón por la cual se declaró empate. Asimismo, anunciaron que en la tercera edición del ‘Celebrity Combat’ se realizará un desempate definitivo entre ambos influencers.

¿Cuántos años tienen y cuál es la estatura de los influencers Alonso Acuña y Gerardo Pe’?

Alonso Acuña, conocido también como ‘El Latin Lover’, es un streamer, influencer y conductor peruano de 26 años. Mide 1.38 metros y ha trabajado en el staff de programas digitales como ‘Hablando Huevadas’. Actualmente, lidera el canal de YouTube Zalo, donde desarrolla contenido digital con un enfoque humorístico.

Por su parte, Gerardo Velásquez, conocido como Gerardo Pe’, tiene 31 años y mide 1.78 metros. Es conductor del pódcast ‘Habla Good’, espacio que comparte con Mario Irivarren y Laura Spoya, y que ha ganado gran popularidad entre el público joven peruano gracias a su estilo fresco y directo.