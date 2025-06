Mario Irivarren y Laura Spoya son ampayados juntos en discoteca hasta el amanecer: ‘Amor y fuego’ expone imágenes

Mario Irivarren y Laura Spoya encendieron las especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Las cámaras de ‘Amor y fuego’ los ampayaron juntos en una discoteca de Barranco, donde compartieron la noche con un grupo de amigos. Más tarde, continuaron las celebraciones en un restaurante.

Lo que más llamó la atención fue que ambos se quedaron hasta las 6 de la mañana del día siguiente, según reveló el programa conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre. A la salida, se despidieron con un beso en la mejilla, pero los reporteros del espacio de Willax siguieron a ambos por separado para verificar si volverían a encontrarse, y esto fue lo que captaron.

¿Mario Irivarren y Laura Spoya se reencontraron tras despedirse?

Según las imágenes difundidas por ‘Amor y fuego’, Mario Irivarren y Laura Spoya no se reencontraron luego de salir del restaurante. Los conductores del pódcast 'Good Time' regresaron a sus respectivos domicilios para descansar tras una larga noche de fiesta.

La ex Miss Perú aprovechó su soltería para divertirse sin preocupaciones, ya que su ahora exesposo, Brian Rullan, se encontraba en el país cuidando a sus hijos, aprovechando su visita por el Día del Padre.

Por su parte, Mario Irivarren también está soltero tras haber puesto fin a su relación con Onelia Molina. Cabe recordar que recientemente confesó que tuvo la intención de comunicarse con su expareja, Vania Bludau, durante el matrimonio de Alejandra Baigorria.

Laura Spoya aclara qué tipo de relación tiene con Mario Irivarren

En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, Laura Spoya fue consultada sobre su cercanía con Mario Irivarren y no dudó en aclarar cuál es el vínculo que los une. La modelo aseguró que entre ellos solo existe una amistad sólida y que no hay posibilidad de que se conviertan en pareja.

“Mario es mi pata, mi brother. No hay forma. Somos brothers, juntos en las buenas, malas y en las peores. Tenemos doce años de amistad. Hubo un tiempo en que no nos vimos, pero cuando retomamos la relación, la pasamos increíble”, afirmó la también ex Miss Perú.