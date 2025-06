'Esto es guerra' cumple 13 años y las polémicas están a la orden del día. El ingreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria provocó la evidente incomodidad de Onelia Molina, la cual se hizo más evidente con el posterior regreso al reality de la argentina Flor Ortolá, amiga de las primeras mencionadas. Ante esta polémica situación, diversos seguidores del programa de América Televisión y de la modelo arequipeña, comenzaron a hacer tendencia el nombre de Macarena Vélez, quien recientemente rompió su silencio y dejó entrever que la 'Gringa de Gamarra' y su esposo Said Palao, serían los artífices de su frustrado retorno a 'EEG'.

Cabe destacar que Macarena Vélez es expareja de Said Palao y, en su momento, se mostró muy afectada con el inicio de la relación del 'Samurai' y de Baigorria, ya que consideró esto como una traición por parte de la empresaria. Asimismo, la 'Mujer increíble' es muy amiga de Onelia Molina y los fanáticos pedían su regreso al reality de competencia para que pueda apoyar a la odontóloga, especialmente cuando comparte en 'Esto es guerra' con Vania Bludau, la propia 'rubia' y Mario Irivarren, luego del polémico incidente ocurrido en el matrimonio entre Palao y Alejandra.

La verdad de Macarena Vélez tras no regresar a 'Esto es guerra'

Macarena Vélez fue el nombre tendencia para regresar a 'Esto es guerra' en esta nueva temporada. Los fanáticos del programa desean su vuelta para que haga dupla con Onelia Molina, ahora que las cosas se complicaron para la arequipeña, sin embargo, hasta ahora, no se ha dado su retorno. Al respecto, la 'Mujer increíble' dio un curioso mensaje y, sin mencionar nombres, dejó entrever que Alejandra Baigorria y Said Palao habrían impedido su vuelta.

"Definitivamente, todo depende de todo, pero igual, no me han dicho nada, pero, ya sé por qué no me han dicho nada y prefiero mantenerme ahí", señaló, para luego recordar que el año pasado se dio su regreso a 'Esto es guerra', pero durante el tiempo en que los ahora esposos no pertenecían al programa. "El año pasado yo entré, pero no había ciertas personas que están ahora", sentenció Macarena.

Ante esto, Onelia Molina se sumó a las insinuaciones con una teoría. "Maca vuelve y salen ciertas personas, regresan ciertas personas y sale Macarena", recordó la arequipeña, quien pidió expresamente el regreso de Macarena Vélez a 'Esto es guerra'.

"En su contrato está, tal vez en el contrato han puesto cosas", añadió Macarena Vélez, quien también agradeció a todos los fanáticos que la hicieron tendencia en los últimos días. "Han explotado las redes sociales por todo lado. En Facebook, TikTok, Instagram. Pongo cualquier cosa y salen los comentarios 'Macarena vuelve', 'Onelia te necesita'", expresó.