Gonzalo Méndez, expareja de la actriz cómica Gabriela Serpa, reapareció en Perú el pasado 22 de abril tras permanecer más de un año en la clandestinidad. El regreso del sujeto, acusado de presunta estafa agravada por un monto superior a los 800.00 soles, ha generado una fuerte reacción pública, especialmente por parte de la integrante de 'JB en ATV', quien no ocultó su indignación en una entrevista reciente con 'Magaly TV, la firme'.

A pesar de tener múltiples denuncias en su contra y una orden de detención preliminar emitida por el Poder Judicial, Méndez no fue detenido al ingresar al país desde Honduras. El motivo, según se informó, fue que su nombre no figuraba en el sistema de requisitorias de Migraciones. Gabriela Serpa, visiblemente molesta por la situación, pidió públicamente que se haga justicia y que su ex pareja enfrente las consecuencias legales de sus actos.

Gabriela Serpa manda fuerte mensaje tras el regreso de su ex Gonzalo Méndez

Durante la emisión del programa de Magaly Medina del 17 de junio, Gabriela Serpa se pronunció respecto al inesperado regreso de Gonzalo Méndez. “Que la justicia haga lo que tenga que hacer, que pague por lo que ha hecho”, declaró la artista, mostrando su apoyo a las víctimas que acusan al sujeto de apropiarse de fuertes sumas de dinero mediante engaños.

La reacción de Serpa refleja el malestar generalizado que ha causado la noticia, especialmente porque, pese a existir una orden judicial en su contra, Méndez ingresó al país sin ser detenido. El documento policial reveló que el ingreso del sujeto se realizó con un salvoconducto desde Honduras, lo que despertó críticas sobre la eficacia del sistema de control migratorio.

La actriz cómica también expresó su sorpresa al enterarse de que su ex pareja no tenía requisitoria vigente. “Si lo encuentran, que la justicia haga lo que tenga que hacer”, reiteró, dejando clara su postura frente a los delitos que se le atribuyen a Méndez.

¿Quiénes fueron las víctimas de la estafa cometida por Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa?

Las denuncias contra Gonzalo Méndez suman al menos diez víctimas, entre ellas reconocidas figuras del espectáculo y personas del entorno cercano a Gabriela Serpa. De acuerdo con los testimonios presentados por 'Magaly TV, la firme', el acusado prometía hacer crecer el dinero prestado, pero nunca lo devolvía.

Entre los afectados figuran Israel Dreyfus, conocido personaje de la televisión; Borias Serpa, familiar de Gabriela; María Ximena Marín y Luis Fernando Camacho, así como otros nombres dentro y fuera del ambiente artístico. En total, el monto estafado asciende a S/829,400.00, según las denuncias presentadas.