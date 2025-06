Magaly Medina sorprendió al exponer imágenes de Jossmery Toledo junto al futbolista peruano Kluivert Aguilar, quien actualmente milita en el fútbol europeo. Ambos fueron ampayados cerca de la medianoche en un bowling de Miraflores, donde jugaban billar acompañado de un grupo de amigos.

Si bien el ampay no mostró gestos cariñosos o comprometedores, la presencia de la modelo con el exjugador de Alianza Lima, llamó la atención de la polémica presentadora, quien no ocultó su sorpresa al enterarse de que Aguilar solo tenía 22 años. Tras esto, no dudo en lanzar un peculiar comentario en su programa.

Magaly Medina se sorprende por la edad del acompañante de Jossmery Toledo

El ampay entre Jossmery Toledo y Kluivert Aguilar dejó sorprendida a Magaly Medina, especialmente por la corta edad del futbolista que juega en el Lommel, de Bélgica. “(Jossmery) Estaba bastante desaparecida. Ahora aparece al lado de un jugador que se va a jugar a Bélgica. Pero es jovencito, ¿no? Bueno, ya alguna vez el primer ampay que le hicimos acá fue con otro futbolista bastante joven, el ‘zancudito’ Olivares, que en esa época tenía 20 años", señaló Medina.

Luego, la ‘urraca’ se tomó con humor las imágenes y lanzó un sarcástico comentario. “Bueno, lo estará sacando a pasear, se lo han encargado a ella. Le han dicho mira, paséalo, cuídalo. Claro un poco más y lo saca a pasear en andador. Aunque con el ‘zancudito’ no es que lo sacó a pasear (risas) los ampayamos en un hotel", compartió con ironía.

Magaly Medina llamó ‘tonto’ a Kluivert Aguilar por exponerse con Jossmery Toledo

Magaly Medina no se guardó nada y criticó a Kluivert Aguilar tras la difusión del ampay con Jossmery Toledo. La conductora lo llamó ‘tonto’ y cuestionó la actitud de algunos futbolistas jóvenes que buscan relaciones con figuras de la farándula.

“Bueno, este es uno de esos chicos jovencitos que se dejan deslumbrar porque tienen una fijación con alguien de la farándula. Y cuando tienen algo de dinero, empiezan a contactarlas. Como ellos anotan goles, tener a una chica de la farándula es como un logro personal que se ponen como meta en la vida. Bien tontos estos chicos, también”, sentenció.