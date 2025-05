Claudia Serpa vuelve a estar en el centro del escándalo. La cantante y hermana de la actriz Gabriela Serpa protagonizó una controvertida transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde compartió escenas con el influencer Jota Joda. Lo que parecía una sesión de cocina se convirtió rápidamente en una lluvia de críticas tras los comentarios y acciones que muchos calificaron como inapropiados y una aparente burla hacia la denuncia que su hermana Gabriela presentó hace unos meses.

El caso llegó a la televisión nacional cuando Magaly Medina, fiel a su estilo directo, emitió un fuerte pronunciamiento durante su programa 'Magaly TV, la firme', acusando a Claudia de trivializar un tema tan delicado como la denuncia hecha por su hermana en contra de los conductores del podcast 'Puro floro'. Para la conductora, no solo hubo permisividad, sino también una doble moral por parte de la familia Serpa.

Claudia Serpa habría ironizado sobre denuncia de Gabriela y Magaly la encara

Todo comenzó cuando Claudia Serpa participó en una transmisión en Kick, en la que fue acompañada por el creador de contenido Jota Joda. Durante el stream, mientras conversaban de forma distendida sobre la preparación de un platillo típico peruano, el influencer reaccionó a un comentario de Claudia con una expresión de doble sentido.

“Me gusta porque tenemos un lomazo acá”, dijo mientras le daba una palmada en los glúteos. Acto seguido, Serpa respondió entre risas: “Oye imbécil, ¿por qué me agarras eso? Todavía para más adelante sabes que te puedo poner una demanda, tengo el mejor abogado del Perú.”

Estas palabras, para muchos, fueron una clara alusión a la denuncia hecha por su hermana Gabriela Serpa contra los conductores del programa 'Puro floro', a quienes acusó de agresión psicológica y de sexualizarla durante sus transmisiones. La escena desató indignación en redes sociales, al considerar que Claudia minimizaba un hecho denunciado públicamente por su propia hermana.

Magaly Medina crítica duramente la actitud de Claudia y señala una contradicción entre la postura pública de apoyo a Gabriela y el contenido que ella misma promueve en sus plataformas. “Todavía se burla de la demanda que su hermana ha hecho a los periodistas del stream 'Puro Floro' (…) Increíble la doble moral”, expresó con sarcasmo.

El video subido de tono de Claudia Serpa que desató críticas de Magaly Medina

La controversia aumentó con la emisión de un informe en 'Magaly TV, la firme', donde se mostraron fragmentos del video completo. En las imágenes, Claudia Serpa no solo intercambia frases de doble sentido con Jota Joda, sino también con el cómico Manolo Rojas, invitado a otra de sus transmisiones. En dicha ocasión, Serpa lanza una frase que no pasó desapercibida. “Yo siempre quise darte una probadita, Manolito, pero no se pudo dar”, generando nuevamente comentarios en redes por el tono abiertamente sexual.

Durante su intervención en televisión, Magaly Medina fue enfática al señalar que este tipo de contenido en Kick de Claudia Serpa, contrasta radicalmente con la postura moral que la familia ha mostrado públicamente ante los medios. “Es totalmente sexualizado, donde ella es la que hace el contenido más chabacano, más vulgar y más procaz”, declaró la periodista.