El candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra, el esposo de Sofía Franco, no deja de jactarse de que él mandó a la cárcel a Magaly Medina, a pesar de que él no es un juez. Ante tales aseveraciones durante una conferencia de prensa en Trujillo, la conductora de ATV no dudó en responderle al político y aseguró que si sigue afirmando que él estuvo detrás de su encarcelamiento, pedirá que lo investiguen.



El pasado 12 de junio, Álvaro Paz de la Barra indicó que Magaly Medina le tiene cólera porque él junto a su padre la mandaron a prisión por el caso Paolo Guerrero. “Que yo sepa, a la cárcel no me metió ningún abogado porque no tienen ese poder, quienes determinan si una persona se va a la cárcel son los jueces (...) recuerdo que la jueza fue investigada por la OCMA sobre posibles prebendas que habría recibido”, manifestó.

Magaly Medina le responde con todo a Álvaro Paz de la Barra



Paz de la Barra no pudo ocultar su ira contra Magaly, a quien la acusó de ensañarse con él, con Sofía Franco y con su pequeño hijo. Ante esa situación, la amenazó con regresarla a prisión. “Si estuvo presa una vez, va a estar presa nuevamente porque ha cometido muchos errores y está debidamente documentado. Si tengo que ir hasta el final para cuidar la reputación de mi esposa y que ella entre a la cárcel por reincidencia, lo voy a hacer”, dijo indignado.



Como era de esperar, Magaly Medina le respondió con todo. “Me parece una patanería increíble. Estos candidatos que tenemos. Esta gente no debería ser candidata a nada, gente que amenaza de esa manera tan matonesca. ¿Esos son los representantes que nosotros queremos?”, comentó en su programa del lunes 16 de junio.



Finalmente, Medina le recordó a Álvaro Paz de la Barra que fue él quien denigró a Sofía Franco al grabarla en el interior de su vivienda cuando ambos protagonizaron un enfrentamiento familiar. Asimismo, comunicó que podría comunicarse con sus abogados para evaluar una posible demanda contra el político.