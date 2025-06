Exfinalista del Miss Mundo Latina denuncia a Angie Pajares de discriminación: "Ella me bajó la autoestima"

Angie Pajares, directora del certamen Miss Mundo Latina, ha sido denunciada ante el Ministerio Público por presunta discriminación contra Ingrid Roldán, exprimera finalista del concurso. El caso ha generado gran controversia luego de que se difundieran audios y videos que revelarían un duro trato hacia la modelo peruana, quien sufre de fibromialgia, una enfermedad crónica.

En la última edición del programa 'América hoy', Ingrid Roldán compartió pruebas que comprometerían seriamente a Angie Pajares, entre ellas un audio en el que se escucha una fuerte discusión sobre su enfermedad, y un video donde la directora se refiere a ella con palabras que la modelo calificó como humillantes. A raíz de esta situación, la excandidata decidió renunciar a su título y presentar una denuncia formal.

Angie Pajares es denunciada de discriminación y exponen audio que la evidenciaría

Ingrid Roldán, exprimera finalista del Miss Mundo Latina, reveló en el programa 'América hoy' que ha iniciado acciones legales contra Angie Pajares por presuntos actos de discriminación. Según detalló, los maltratos se originaron cuando comunicó que padecía fibromialgia.

Durante la emisión del programa, se expuso un audio de una tensa discusión entre ambas, en el que Pajares le cuestiona la falta de documentos médicos: "Pero lo que yo no entiendo, si tú tienes una enfermedad crónica degenerativa, ¿cómo no vas a tener documentos para que tomes medicamentos todos los días?", se le escucha decir. Además, la directora añadió que la enfermedad de Roldán le había impedido cumplir con diversas responsabilidades del certamen.

Ingrid también compartió un video en el que Pajares le dice: "Ingrid, me has sacado canas verdes... Eres una estatua que se puede perfilar para llegar a ser lo que uno realmente se espera", lo cual, según la modelo, afectó profundamente su autoestima y bienestar emocional.

Finalista del Miss Mundo Latina explica por qué no renunció antes al concurso tras enfrentar supuestos maltratos

Ingrid Roldán no solo denunció el maltrato verbal, sino también la contradicción entre el discurso de empoderamiento femenino que promueve la organización y lo que realmente se vive dentro del certamen.

"Ella predica, pero no práctica. A más de una candidata la ha hecho llorar", afirmó durante la entrevista, en la que además reconoció que se mantuvo en competencia por obligación contractual. "Yo tenía un contrato y debía pagar una penalidad si me retiraba antes", explicó.

Asimismo, la modelo aseguró que sus experiencias con Angie Pajares afectaron seriamente su salud emocional. "Yo iba a practicar llorando, porque ella me bajó la autoestima al piso", declaró visiblemente afectada.