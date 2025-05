Ethel Pozo fue invitada al pódcast 'Edson pa’ que más', conducido por Edson Dávila, donde se sinceró no solo sobre su carrera en la televisión, sino también sobre aspectos más personales como la relación con su esposo Julián Alexander.

En uno de los momentos más destacados, Ethel abordó las críticas que ha recibido por supuestamente obtener un programa gracias a ser hija de la icónica presentadora Gisela Valcárcel. La conductora de 'América hoy' admitió que la relación familiar le abrió puertas, pero enfatizó que mantenerse vigente y con éxito es resultado exclusivo de su esfuerzo y dedicación.

Ethel Pozo defiende su trayectoria en la televisión

Durante su participación en el pódcast de Edson Dávila, la conductora Ethel Pozo fue cuestionada sobre los comentarios que sugieren que su programa se lo han regalado por ser hija de Gisela Valcárcel. La conductora de 'América hoy' no dudó en expresar que, aunque esas críticas le molestan, entiende que muchas provienen de personas que desconocen el trabajo que hay detrás de su trayectoria.

“Me molesta, pero lo tomo de quien viene, de gente que no me conoce. Porque yo me levanto hace seis años a las seis de la mañana, voy a trabajar y doy mi mejor esfuerzo. Y es como que desmerece que digan que me lo han regalado”, señaló la hija de Gisela, dejando claro que su compromiso diario es la base de su éxito.

Además, Ethel Pozo fue contundente al señalar que, si bien su vínculo familiar pudo abrirle puertas, mantenerse en televisión es un reto constante y depende del rendimiento y la aceptación del público. “Es muy probable que las puertas se me hayan abierto por mi madre, pero después, si no funciona el rating o no hay auspicios, te sacan. La televisión es un negocio”, agregó.

Finalmente, resaltó la importancia de su trabajo y el esfuerzo de su equipo para mantener la sintonía y el cariño del público, factores que han sido clave para posicionar sus programas. “Claro, me han abierto puertas el que mi mami sea una estrella de la televisión, pero luego depende de uno mantenerse más de mil programas. Gracias a Dios, ‘América hoy’ y ‘Mi mamá cocina’ han sido líderes y llenos de auspicios”, concluyó la conductora.