Pablo Heredia sorprende al contar íntimo momento con Shirley Arica: "Fue un lindo beso"

Pablo Heredia hizo una inesperada confesión en el Valor de la Verdad al contar que hace algunos años vivió un episodio íntimo con la modelo Shirley Arica. El actor y cantante argentino reveló que intercambió un beso con la popular 'Chica realidad' durante una fiesta en la casa de conocidos, producto de un coqueteo entre ambos.

"Estábamos en la casa de unos amigos, no la conocía, éramos mucho más jóvenes. Empezamos a coquetear, fue hace bastante tiempo, nos dimos un beso medio rápido", expresó. Asimismo, aseguró que Arica le pareció una chica muy atractiva y con una personalidad alegre y definida: "Shirley me parece muy atractiva, es un bombón. Es muy simpática, una persona muy alegre, carismática, coqueteamos un poco y nos besamos".

Pablo Heredia revela verdadero vínculo con Shirley Arica

Cuando el presentador Beto Ortiz le consultó si es que aquel beso sirvió para construir algo más entre los dos, Pablo confesó que no, puesto que las cosas no lograron darse con la 'Chica Realidad'. "No pasó nada la verdad, no tuve la oportunidad de que se dé más. Nos vimos una vez, estábamos en esta casa, nos dimos un beso medio de joda".

Además, contó que durante ese tiempo tuvo que regresar a su país Argentina, lo cual pudo haber justificado el distanciamiento entre ambos. "No pasó nunca más. Me fui a Argentina y nunca más la vi. (...) Es un beso sin historia", relató. Sin embargo, no dudó en expresar buenas palabras sobre aquel fugaz momento: "Fue un lindo beso, besa bien", acotó.

Valor de la Verdad de Pablo Heredia tendrá segunda parte

Pablo Heredia respondió un total de 10 preguntas en su edición de El Valor de la Verdad asegurando, por el momento, la suma de 10 mil dólares. Sin embargo, se conoció que la edición continuará en una segunda parte el próximo domingo 15 de junio. El argentino dejó en suspenso varias preguntas relacionadas a su expareja Alexandra Fuller, y otros vínculos con personajes de la farándula como Alondra García Miró y Paolo Guerrero.