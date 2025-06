Vania Bludau conmueve al revelar que su expareja la dejó tras perder a su bebé de 2 meses: "Me di cuenta cómo era"

Vania Bludau, reciente gran jale de 'Esto es guerra', compartió con sus seguidores una de las experiencias más dolorosas de su vida: la pérdida de su bebé. En una emotiva entrevista en el programa 'Amor y fuego', la modelo relató cómo, tras el trágico suceso, su expareja decidió poner fin a la relación. A pesar del dolor, la modelo peruana expresó que está enfocada en sanar y que su deseo de ser madre sigue intacto.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según palabras de la chica reality, este duro momento la hizo 'abrir los ojos' y se dio cuenta cómo era su expareja en realidad. Asimismo, contó que el perder a su bebé fue el motivo principal para que su relación con su entonces galán llegara automáticamente a su final.

PUEDES VER: Viralizan video de la incómoda reacción de Mario Irivarren al ver EN VIVO coqueteos de Vania Bludau y Austin Palao

Expareja de Vania Bludau la dejó tras perder a su bebé

En una reveladora entrevista, Vania Bludau habló por primera vez sobre la pérdida de su bebé, que ocurrió cuando apenas tenía siete semanas de gestación. La modelo, conocida por su participación en programas como ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, se encontraba en Lima por motivos laborales cuando decidió abrir su corazón y compartir con el público este doloroso episodio.

Bludau relató cómo la tragedia no solo marcó su vida emocionalmente, sino que también tuvo un impacto significativo en su relación. "La relación con mi pareja acabó a inicios de este año, fue algo privado. Yo quería seguir intentándolo, pero él ya no", reveló. Según sus palabras, su expareja tomó la decisión de terminar definitivamente la relación tras la pérdida, lo que le permitió a Vania entender mejor cómo era realmente él. "Me di cuenta cómo era mi novio", confesó la modelo.

La ruptura ocurrió en un momento de gran vulnerabilidad para Vania Bludau, quien había estado buscando el embarazo por varios meses antes de sufrir la pérdida. La noticia sorprendió a muchos, ya que la relación parecía consolidada, pero el dolor de la pérdida fue un factor determinante en su separación.

La emotiva confesión de Vania Bludau sobre la pérdida de su bebé

Vania Bludau no solo compartió su historia en una entrevista en televisión, sino que también utilizó sus redes sociales para hablar de su dolor. En un video publicado en su cuenta de TikTok, la modelo mostró la vulnerabilidad que experimentó al perder a su bebé en noviembre de 2024. En ese video, expresó cómo el proceso de duelo la había afectado profundamente, pero también cómo se está recuperando.

"Este trend me tiene mal, ¿por qué lo hago? Ya soy capaz de hablarlo. Si estás pasando por esto… te abrazo fuerte. Pronto se te cumplirá ese deseo tan anhelado", escribió Bludau en el mensaje que acompañó el video. Su sinceridad con sus seguidores, sumada a sus palabras llenas de esperanza, causó una fuerte reacción en sus fans, quienes le dejaron miles de mensajes de apoyo y solidaridad.

A través de su publicación, Vania Bludau también expresó: "En otra vida... esta Navidad estarías entre mis brazos". Sus palabras calaron hondo en sus seguidores, quienes no dudaron en hacerle llegar mensajes de consuelo y empatía, reconociendo el coraje que significaba compartir una experiencia tan personal.