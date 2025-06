Vania Bludau habla por primera vez sobre la dolorosa perdida de su bebé con exnovio: “Llegará mi día de ser mamá”

La modelo y exchica reality Vania Bludau se encuentra en Lima por motivos de trabajo, y durante su visita aprovechó las cámaras de ‘Amor y fuego’ para abrir su corazón y contar uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de su bebé, ocurrida a pocas semanas de la Navidad de 2024.

Aunque ya había compartido la dura noticia en sus redes sociales en su momento, esta fue la primera vez que habló con detalle sobre lo que vivió. La influencer reveló que su embarazo solo duró siete semanas y que, cuando quiso intentarlo nuevamente con su pareja de ese entonces, él se negó rotundamente.

Vania Bludau abre su corazón y comparte doloroso momento

Vania Bludau, exintegrante de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, de 34 años y actualmente radicada en Estados Unidos, habló por primera vez sobre una de las experiencias más duras que le ha tocado vivir: la pérdida de su bebé cuando tenía casi dos meses de gestación.

“Quedé embarazada el año pasado, duró 7 semanas. Hubiera amado ser mamá, ahora ya no lloro. La relación con mi pareja acabó a inicio de año, fue privado. Estuve buscando bebé por varios meses, pero lo perdí. Publiqué lo que me pasó porque era parte del proceso. Por mucho tiempo no lo podía hablar. En ese momento me di cuenta cómo era mi novio. Yo quería seguir intentándolo, pero él ya no. Ya he sanado, antes no lo podía ni hablar. Llegará mi día de ser mamá”, confesó muy tranquila durante la grabación de un videoclip para el grupo Combinación la Habana.

Vania Bludau reveló que perdió un bebé en noviembre de 2024

En noviembre del 2024, Vania Bludau sorprendió a sus seguidores en TikTok al contar que había perdido un bebé que esperaba con su entonces pareja. La modelo compartió este episodio doloroso como parte de su proceso de sanación emocional.

“Este trend me tiene mal, ¿por qué lo hago? Ya soy capaz de hablarlo. Si estás pasando por esto… te abrazo fuerte. Pronto se te cumplirá ese deseo tan anhelado”, escribió conmovida. En el video, que generó cientos de mensajes de apoyo, Vania también expresó: “En otra vida... esta Navidad estarías entre mis brazos”. Sus palabras conmovieron a sus fans, quienes no dudaron en hacerle llegar mensajes de cariño y solidaridad.