Christian Domínguez se mostró molesto tras las recientes declaraciones de su expareja, Pamela Franco, insinuando que él no estaba cumpliendo con sus responsabilidades como padre. “No está cumpliendo con lo que tiene que cumplir”, aseguró la actual pareja de Christian Cueva durante una entrevista con ‘Radio Panamericana’.

Ante esto, el cumbiambero, quien siempre mantiene la compostura frente las críticas, no soportó que la madre de su hija hable de él de esa manera y calificó los comentarios de innecesarios. En conversación con Trome, el tambíen presentador expuso su incomodidad.

“Tampoco busco que reconozca el mérito, pero esas cosas no se responden. Es innecesario. A mí me pueden decir mil defectos, pero como hijo o padre trato de ser el mejor. No soy perfecto, pero trato de ser el mejor”, señaló.

Christian Domínguez y su potente mensaje contra Pamela Franco: “Me da pena”

Pero eso no fue todo. Christian Domínguez, de 41 años, sorprendió al lanzar un fuerte mensaje contra Pamela Franco, luego de que ella lo dejara mal públicamente afirmando que no cumple con su rol de padre. “Me da pena que haya respondido de esa forma. Tuve que escuchar lo que dijo y por cómo lo menciona me da pena. No está bien que se exprese de esa forma”, dijo el novio de Karla Tarazona a Trome.

Cabe recordar que Domínguez y Franco iniciaron su relación en 2019, pese a que en ese momento él aún mantenía un romance con la bailarina Isabel ‘Chavelita’ Acevedo. En 2021, se convirtieron en padres de María Cataleya y mantenían una relación sólida, incluso con rumores de boda. Sin embargo, todo se derrumbó tras la difusión de un ampay en el programa ‘Magaly TV: la firme’, donde se vio a Christian en su auto con otra mujer, aparentemente, intimando.

Pamela Franco cierra la puerta a una reconciliación con Christian Domínguez

Pamela Franco fue clara y contundente durante una reciente entrevista en Radio Panamericana, donde habló por primera vez abiertamente sobre su ruptura con Christian Domínguez. La cantante descartó por completo la posibilidad de retomar su relación con el padre de su hija.

“Yo antes no he perdonado. Voy a cumplir 37 años, me siento muy rica, no estoy para perder el tiempo. Tengo que sentirme bonita, tengo que sentirme bien, y el que no quiere estar contigo, te lo demuestra con señales. No estoy para perder el tiempo”, declaró la intérprete de ‘Diles’, dejando en claro que su decisión es firme y no hay vuelta atrás.