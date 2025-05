Pamela Franco sorprendió al conceder una entrevista al programa 'Estás en todas', donde volvió a tocar el tema de la crianza con Christian Domínguez, su expareja. Aunque afirmó que la relación entre ambos es neutral en lo que respecta a su hija, dejó entrever cierto malestar y lanzó una firme advertencia que puso en duda el rol del cumbiambero como padre.

Las declaraciones se produjeron luego de que Christian Domínguez reaccionara visiblemente incómodo ante la insinuación de que no estaría cumpliendo con su rol de padre. El también conductor expresó su molestia y calificó los comentarios de Pamela Franco como "innecesarios".

Pamela Franco se pronuncia sobre el rol de padre de Christian Domínguez

Durante la entrevista con el mencionado espacio, Pamela Franco volvió a referirse a su relación con Christian Domínguez, dejando entrever que el cantante no sería un padre presente en lo emocional con su hija. Si bien reconoció que no puede cuestionarlo como proveedor, ya que cumple con la manutención, advirtió que su actitud podría cambiar si eso deja de ocurrir. Además, resaltó que el vínculo afectivo no se puede imponer.

“No me llevo ni bien ni mal. No he hablado de eso antes (sobre Domínguez) y mucho menos lo haré ahora. Lo único que podría pasar para que yo hable cómo pasaron mis cosas sería que él no cumpliera económicamente con su hija. Es lo único, porque lo emocional no se puede exigir, eso nace. Eso no se puede molestar porque es la realidad”, expresó la cantante con firmeza.

Pamela Franco también señaló que prefiere no continuar opinando sobre el tema, pues sus palabras suelen dar qué hablar. No obstante, dejó claro que solo volvería a hablar públicamente si Christian Domínguez deja de cumplir con su responsabilidad económica. “Prefiero ya no opinar porque después la gente se siente sensible de eso. Cada uno con sus cosas y ya dije, la única manera de que yo salga hablar y destapar o revivir tantas cosas, que no lo he hecho, es que no cumpla con su hija (...) A él no le debería interesar lo que diga, si él se siente un buen padre lo aplaudo”, concluyó.

Pamela Franco revela su reacción a la infidelidad de Christian Domínguez

Durante una entrevista con Giovanna Valcárcel, Pamela Franco afirmó que actualmente no perdonaría una infidelidad. La intérprete de 'Dile la verdad' comentó que la peor experiencia fue cuando tuvo que ver el ampay de Christian Domínguez, quien fue captado con otra mujer en su camioneta.

"Lo tuve que ver como se movía (...) 'Tienes suerte' le dije, tenía algo que no habían tenido los otros que me engañaron", comentó Franco, haciendo referencia a la pequeña hija que tienen en común. "'Te salvaste, sonó la campana', porque para mí eso es importante. Claro pues, lo voy a ver toda mi vida y mi hija es lo más importante", manifestó.