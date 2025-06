Christian Domínguez respondió con firmeza a los cuestionamientos de Pamela Franco sobre su rol como padre. “Que se grite públicamente la verdad y se haga pasar vergüenza a los padres que no cumplen”, declaró para Trome el cantante, dejando en claro que no teme a las declaraciones de su expareja y que está seguro de lo que hace por su hija.

La polémica estalló luego de que Franco afirmara que, aunque Domínguez cumple económicamente, no puede exigirle nada en lo emocional. Estas palabras molestaron al cumbiambero, quien aseguró estar tranquilo y orgulloso de su papel como padre, incluso afirmando que se “recontra aplaude” por ello.

Las duras palabras de Christian Domínguez contra Pamela Franco

El cantante de cumbia no se guardó nada al referirse a los comentarios emitidos por Pamela Franco. “¿Tú crees? Ja, ja, ja. Qué te puedo decir, la verdad es que tampoco entiendo. Considero que no debería (mencionarlo), pero… ¿qué puedo hacer yo? Yo sí estoy feliz, tranquilo y en paz. Eso no se dice, se nota”, respondió Domínguez cuando se le consultó si creía que su expareja se refería constantemente a él en los medios.

El también conductor de televisión fue aún más tajante al responder a las críticas sobre su supuesto desinterés emocional en la crianza de la hija su hija con Pamela Franco. “Si se refiere a la parte emocional… más aún me aplaudo. Y si dice que también se aplaude a un buen padre, pues me recontra aplaudo”, afirmó.

Domínguez también lamentó que Franco ventile temas privados que podrían afectar la imagen de ambos como padres: “Yo jamás respondería o diría cosas para que la cuestionen como mamá. Esa es la gran diferencia, y es penoso que Pamela sí lo haga”, expresó con evidente molestia.

Respecto a la amenaza de Pamela Franco de contar su versión de los hechos si él dejara de cumplir con la pensión alimentaria, el artista fue contundente: “¿Callada? Ja, ja, ja. Más de lo que ha salido y conocen no hay. Me da muchísimo gusto lo que dice, porque estoy totalmente de acuerdo con que se grite públicamente la verdad y se haga pasar vergüenza a los padres que no cumplen, pero no solo públicamente, sino judicialmente”.

¿Qué había dicho Pamela Franco sobre el rol de padre de Christian Domínguez?

Durante una entrevista concedida al programa ‘Estás en todas’, Pamela Franco abordó nuevamente la compleja relación que mantiene con Christian Domínguez, especialmente en lo relacionado con la crianza compartida de su hija. Aunque evitó dar mayores detalles, dejó entrever su incomodidad con la manera en que su expareja se relaciona emocionalmente con la niña.

“No me llevo ni bien ni mal. No he hablado de eso antes (sobre Domínguez) y mucho menos lo haré ahora. Lo único que podría pasar para que yo hable cómo pasaron mis cosas sería que él no cumpliera económicamente con su hija. Es lo único, porque lo emocional no se puede exigir, eso nace”, sostuvo la cantante, dejando claro que su silencio depende del cumplimiento económico del artista.

Franco también aclaró que prefiere no continuar opinando, ya que sus palabras suelen generar controversia en la opinión pública. No obstante, no descartó “destapar” situaciones del pasado si las condiciones cambian. “Prefiero ya no opinar porque después la gente se siente sensible de eso. Cada uno con sus cosas (…) A él no le debería interesar lo que diga, si él se siente un buen padre, lo aplaudo”, sentenció.