Pamela Franco, reconocida cantante y figura del espectáculo nacional, rompió el silencio sobre su actual relación con Christian Domínguez, padre de su hija. Durante unas recientes declaraciones, fue tajante al asegurar que el cumbiambero cumple con sus responsabilidades económicas, pero dejó en claro que no espera de él una conexión emocional con la menor.

Estas palabras surgieron tras ser consultada sobre su situación familiar y el nivel de implicación de Domínguez como padre. La artista chimbotana fue clara: lo emocional, a diferencia de lo económico, no es algo que pueda exigirse. La entrevista para 'Estás en todas' dejó ver un fuerte mensaje sobre los límites de su vínculo parental con el también cantante y conductor.

Las duras palabras de Pamela Franco sobre el rol de padre de Christian Domínguez

“Lo único que podría hacer que yo hable de lo que viví sería que él no cumpla económicamente con su hija”, declaró Pamela Franco con contundencia, en alusión directa a Christian Domínguez. “Soy clara y directa porque lo emocional no se puede exigir, eso nace”, añadió. Esta afirmación no pasó desapercibida, ya que pone en evidencia que el vínculo entre ambos se limita estrictamente al aspecto parental.

Franco también mencionó que su relación con el cantante no va más allá del compromiso compartido como padres. “Yo no he dicho que me llevo bien o me llevo mal, tenemos una relación de papás. Soy mamá, como tantas madres que existen en el país que trabajamos para sacar adelante a nuestros hijos”, explicó, haciendo referencia a la crianza que lleva adelante con esfuerzo.

La cantante evitó emitir una opinión directa sobre si considera a Domínguez un buen padre. “Prefiero ya no opinar porque luego la gente se siente muy sensible con eso”, concluyó, zanjando el tema ante los periodistas.

La fuerte respuesta de Christian Domínguez a comentarios de Pamela Franco

Las recientes declaraciones de Pamela Franco han generado incomodidad en Christian Domínguez, quien no dudó en pronunciarse luego de que su expareja diera a entender que él no estaría cumpliendo con sus responsabilidades como padre. La artista declaró en una entrevista con ‘Radio Panamericana’ que “no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir”, lo que fue interpretado como una indirecta hacia el cantante de cumbia.

Ante estos comentarios, Christian Domínguez, quien suele mantenerse sereno frente a la polémica, expresó su molestia en diálogo con el diario Trome. El también presentador consideró que las palabras de Pamela fueron innecesarias y fuera de lugar, dejando entrever su compromiso con su rol de padre. “Tampoco busco que reconozca el mérito, pero esas cosas no se responden. Es innecesario. A mí me pueden decir mil defectos, pero como hijo o padre trato de ser el mejor. No soy perfecto, pero trato de ser el mejor”, declaró con firmeza.

Además, Domínguez, de 41 años, se mostró afectado por la forma en que su expareja abordó el tema públicamente. En sus palabras, dejó en claro que esperaba un trato más considerado, especialmente por el bienestar de su hija en común. “Me da pena que haya respondido de esa forma. Tuve que escuchar lo que dijo y por cómo lo menciona me da pena. No está bien que se exprese de esa forma”, sostuvo el también novio de Karla Tarazona, cerrando así su postura frente a la controversia.