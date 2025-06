Periodista René Gastelumendi revela que recibe amenazas tras entrevista al alcalde de Ate: “Los llamados dibujitos”

René Gastelumendi, conductor de ATV Noticias, denunció que recibió amenazas de muerte luego de su entrevista al alcalde de Ate, Franco Vidal, sobre la medida de retirar las rejas de la vía pública en el distrito. Los llamados “dibujitos”, presuntos simpatizantes del burgomaestre, accedieron al número personal de Gastelumendi y comenzaron a enviarle mensajes intimidatorios vía WhatsApp. Los agresores incluso compartieron capturas del enlace en vivo que el periodista hizo con el alcalde el 11 de junio, un momento que desató la furia de los seguidores del edil.

René Gastelumendi denuncia intimidaciones en su WhatsApp personal

El periodista expresó su molestia de manera contundente en la última edición de ATV Noticias Edición Matinal, donde detalló las amenazas que recibió. "Después de la entrevista de ayer he recibido amenazas de muerte, a mí y a mi familia. Y no en mis redes sociales, sino en mi WhatsApp personal. Los llamados dibujitos establecieron una especie de yihad contra mi persona. Me han amenazado de muerte y no es broma", explicó Gastelumendi visiblemente afectado.

Además, reveló que los agresores incluso le enviaron una ficha de la Reniec, dándole a entender que tienen acceso a sus datos privados, lo que le generó una gran preocupación por su seguridad y la de su familia.

Franco Vidal defiende sus transmisiones y niega beneficio económico

La entrevista que generó tal controversia tuvo lugar en un contexto de críticas hacia el alcalde Franco Vidal, conocido por sus transmisiones en vivo de los operativos municipales a través de la plataforma Kick. En ella, el alcalde explicó su decisión de retirar las estructuras metálicas de la vía pública, un acto que fue transmitido en directo.

En su conversación con Gastelumendi, Vidal defendió su rol como “alcalde streamer” y negó que su actividad en redes sociales tuviera fines lucrativos. “Yo no monetizo. No seré el primer ni el último alcalde que muestra su trabajo en sus redes personales”, afirmó. Aseguró también que su objetivo no es buscar la reelección, sino simplemente compartir su labor pública con la ciudadanía.