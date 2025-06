El columnista de La República, René Gastelumendi, ha denunciado en vivo que es víctima de amenazas de muerte por parte de un grupo que se ha presentado como 'Los Dibujitos'. Además, según precisó el comunicador durante el noticiero 'Ocurre Ahora', un trabajador del Poder Judicial está implicado en en la filtración de sus datos personales.

"Tienen acceso a Reniec, salen mis datos. Lo que dice es 'consultoría del Poder Judicial', quiere decir que es una persona dentro del PJ. Además, sale el nombre Arturo Rojas y sale su código. El Poder Judicial, tal como me lo prometió, está investigando quién es este usuario que facilita estas tomas de Reniec para asustarnos. Imagina que tomen tus datos y los divulguen", sostuvo el periodista señalando que el PJ ha iniciado una investigación al respecto.

René Gastelumendi señala que trabajador del Poder Judicial filtró sus datos privados

Debido a las amenazas que ha recibido, el periodista René Gastelumendi decidió mostrar la identidad de quien habría filtrado sus datos privados, lo cual ocasionó que empezaran a llegarle amenazas directas a su número de WhatsApp. Según mencionó el comunicador en 'Ocurre Ahora', el trabajador pertenece al Poder Judicial.

Durante su conversación con Mávila Huertas, Gastelumendi señala que la situación escaló cuando recibió su ficha de Reniec. "Otro aspecto es que me mandaron mi ficha (...) sale mi dirección y otros datos. El usuario es del Poder Judicial. Se llama Arturo Rojas", sostuvo el periodista, quien también reveló que recibió una llamada del jefe de prensa del Poder Judicial a fin de tomar las acciones respectivas frente a esta situación.

Recibió amenazas luego de entrevista con alcalde de Ate

El comunicador señaló que ha empezado a recibir las amenazas de muerte tras una entrevista con el alcalde de Ate, Franco Vidal, transmitida el 11 de junio. Cabe resaltar que el burgomaestre es conocido también por realizar transmisiones a través de su plataforma en Kick. "No puedo dejar de mencionar en mi espacio de trabajo que, después de la entrevista de ayer, he recibido amenazas de muerte dirigidas a mí y a mi familia a través de mi teléfono personal. Me han amenazado y no es una broma", expresó el periodista, quien recibió las amenazas directamente en su celular.

En tanto, también indicó que esta situación no es un caso aislado. "Estamos asustados porque me han amenazado a mí y a mi familia, y no soy el primero en enfrentar esto; soy el tercero". Asimismo, criticó la falta de empatía ante tales circunstancias, señalando: "Algunos podrán decir que soy un llorón. Los invito a ponerse en mi lugar y a reflexionar sobre cómo se sentirían. Un poco más de empatía, por Dios", concluyó.

'Los Dibujitos' estarían detrás de las amenazas

Gastelumendi denunció haber sido objeto de una campaña de acoso promovida por un grupo que se ha presentado como "Los dibujitos". Durante la entrevista en el programa 'Ocurre Ahora', se mostró un mensaje que recibió el columnista: "Franco Vidal no manda a Los Dibujitos. Nos movemos por lo que vemos".

Además, el periodista señaló que el grupo que está detrás de las amenazas pareciera conocer al detalle su rutina diaria. "La Jarjacha Army presente y vas a caer mañana a las 6 a. m.. antes que entres a los estudios de ATV", se lee en uno de los mensajes mostrados en el noticiero.

