La cantante de cumbia Thamara Gómez vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras ser captada en una actitud cariñosa con el cómico ambulante Álvaro Aurora, su expareja, con quien había terminado recientemente tras fuertes indirectas en redes sociales. Las imágenes, registradas por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, muestran a ambos compartiendo una salida nocturna que, para muchos, confirmaría una posible reconciliación.

Pese a que la exintegrante de Corazón Serrano había anunciado el fin de su relación con el cómico ambulante a inicios de mayo, luego de que el humorista dejara entrever una supuesta infidelidad por parte de ella, la reciente aparición juntos parece contradecir esa versión.

La noche del ampay ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando las cámaras del programa de Magaly Medina captaron a Thamara Gómez y Álvaro Aurora saliendo de una tienda y caminando juntos hacia una banca de parque. Allí, tras una larga conversación, el cómico abrazó a la cantante por la cintura, y ella respondió de manera cálida rodeándolo del cuello. La escena de intimidad se extendió por varios segundos y, finalmente, ambos se retiraron del lugar caminando del brazo.

Estas imágenes han sorprendido a muchos, ya que semanas atrás Thamara Gómez confirmó la separación de Aurora, desmintiendo incluso que se tratara de una estrategia de marketing para un proyecto conjunto. "Dice que todo es parte de un show, lo cual niego rotundamente. No sé si su vida gira en base a su ‘show’, pero en mi caso no es así, ya que yo no he necesitado nada de lo antes mencionado para ganarme un nombre en la cumbia", declaró la cantante en su momento.

Las declaraciones se dieron luego de que Álvaro Aurora hiciera públicas unas indirectas que sugerían una presunta infidelidad por parte de la cumbiambera, lo que generó una ola de comentarios y críticas en redes sociales. Por su parte, la cantante mantuvo firme su postura asegurando que la ruptura era real y no parte de ningún montaje mediático. Sin embargo, la reciente salida nocturna podría estar contando una historia diferente.