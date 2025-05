El romance entre Thamara Gómez, exintegrante de Corazón Serrano, y Álvaro Aurora, conocido cómico ambulante, se ha visto envuelto en rumores que los han llevado a tomar decisiones drásticas en sus redes sociales. Tras seis meses de haber oficializado su relación en octubre de 2024, la pareja ha sorprendido a sus seguidores al eliminar todos los videos que compartieron juntos en plataformas como Tiktok, lo que desató especulaciones sobre una posible ruptura o infidelidad.

Sin embargo, lo que parecía ser una etapa de tranquilidad para la pareja se ha transformado en un escenario de tensión. En medio de las críticas y rumores, Thamara Gómez y su novio no dudaron en enviarse fuertes mensajes a través de sus redes sociales, en los cuales, el cómico ambulante deja entrever una presunta 'traición' por parte de la cantante de cumbia.

Las fuertes indirectas entre Thamara Gómez y Álvaro Aurora

Fue Álvaro Aurora, un nuevo y destacado cómico ambulante, quien sorprendió en sus historias de Instagram con un contundente mensaje, en el cual deja entrever que su pareja habría cometido un 'desliz' en su relación. "No me engañaste, pero sí seguiste el coqueteo, no pusiste límites, no cambiaste tus acciones, no eres una persona infiel, pero sí desleal", compartió, lo cual generó gran revuelo en redes. Esto provocó la rápida reacción de Thamara Gómez, quien no se quedó callada y compartió un fuerte mensaje en la misma red social.

"El hombre que te quiere de verdad, cambia, te valora y te respeta. Y si no lo hace, está claro que no te quiere", posteó, para luego agregar: "Me acordé de que soy una buena mujer, no soy interesada, valgo la pena, si quiero algo lo consigo solita, soy leal, respetuosa, honesta y siempre hago las cosas de corazón".

"Por respeto, me voy a quedar callado, fin chicos", respondió Álvaro Aurora, poniendo punto final a una serie de indirectas con Thamara Gómez. Cabe destacar que, tras esta serie de mensajes, ambos se dejaron de seguir en redes, lo que avivó más los rumores de una separación definitiva.

Thamara Gómez y su novio eliminan contenido juntos en redes

Desde que Thamara Gómez y Álvaro Aurora hicieron pública su relación en octubre del 2024, su amor fue un tema recurrente en las redes sociales. La pareja compartió múltiples momentos de su relación, como videos y fotos que mostraban su felicidad y complicidad. Sin embargo, a principios de mayo de 2025, los seguidores comenzaron a notar que todos los videos y fotos que ambos habían subido juntos habían desaparecido de sus cuentas.

Este cambio repentino despertó rumores sobre una posible ruptura, ya que los videos, que antes mostraban gestos de amor y detalles románticos, ahora estaban marcados como 'contenido no disponible'. La pareja había sido muy abierta acerca de su relación en el pasado, lo que hizo que la eliminación de sus recuerdos juntos en redes causara gran revuelo entre sus fanáticos.

Es importante destacar que tanto Thamara Gómez como su novio Álvaro Aurora decidieron hacer pública su relación en su momento, por lo que este acto de borrar todo el contenido compartido causó más de una especulación. A pesar de los rumores, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una ruptura.

La vez que Thamara Gómez defendió su romance con su novio cómico ambulante

El romance entre Thamara Gómez y Álvaro Aurora no ha estado exento de críticas. En diversas ocasiones, especialmente después de oficializar su relación, la ex Corazón Serrano ha sido atacada por algunos usuarios en redes sociales. Muchos de estos comentarios cuestionaban la elección de Thamara, especialmente en lo que respecta a la carrera de su pareja, Álvaro Aurora, quien es conocido por ser un cómico ambulante.

En una de sus publicaciones más notorias, Thamara Gómez no dudó en responder a los ataques, defendiendo con firmeza a su novio. "Lo que él hace no lo puede hacer cualquiera, pero a veces la gente es tan mediocre de mentalidad", expresó la cantante, destacando el talento y esfuerzo de su pareja. Además, defendió el trabajo de Álvaro, quien ha logrado convertirse en uno de los cómicos ambulantes más reconocidos del país, con más de 70,000 suscriptores en su canal de YouTube.