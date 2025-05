Tras rumores y publicaciones cruzadas en redes sociales, Thamara Gómez rompió su silencio. La exintegrante de Corazón Serrano confirmó el fin de su relación sentimental con el cómico ambulante Álvaro Aurora, luego de que este declarara en el programa 'Magaly TV, la firme' que los mensajes y supuestas indirectas entre ambos fueron parte de un "show" para promocionar un nuevo proyecto.

En un comunicado oficial difundido a través de su cuenta personal de Instagram, la cantante rechazó tajantemente estas afirmaciones y se mostró indignada por la forma en que su expareja manejó el término de su romance. “Con tristeza y decepción escribo este comunicado”, indicó, dejando en claro que lo suyo nunca fue parte de una estrategia mediática.

Thamara Gómez anuncia el fin de su relación con cómico Álvaro Aurora y lo encara

Thamara Gómez, reconocida por su paso por Corazón Serrano y por su actual carrera como solista en el género de la cumbia, confirmó que ha dado por finalizada su relación con Álvaro Aurora, quien en días recientes acudió al programa de Magaly Medina para ofrecer declaraciones sobre su vínculo con la artista.

Álvaro Aurora sostuvo en 'Magaly TV, la firme' que los comentarios e indirectas compartidas en redes sociales eran parte de un plan publicitario. "Se viene un proyecto nuevo y necesitamos al público activo", dijo el cómico, insinuando que todo fue una estrategia para captar la atención del público. “Es solo show, hay que mover las fichas”, expresó.

Thamara Gómez asegura que no necesita de un show mediático y saca cara por su carrera artistica. Foto: Instagram

Estas palabras generaron gran indignación en Thamara Gómez, quien respondió con un extenso y emotivo comunicado donde remarca que ella no necesita de ese tipo de recursos para mantenerse vigente en la industria musical. "Yo no he necesitado nada de lo antes mencionado para ganarme un nombre en la cumbia. Todo ha sido a base de mi sacrificio, porque como muchos saben, trabajo desde los 12 años para apoyar económicamente a mi familia", escribió.

Niega show mediático y defiende su integridad como mujer y artista

En el mismo mensaje, Thamara Gómez lamentó profundamente que su expareja no haya tenido un gesto de gratitud con su familia. "Ni siquiera tuvo la gentileza de salir por la puerta grande agradeciendo a mi madre que lo quiso como a un hijo", agregó. La cantante también se refirió con tristeza a los planes de vida que tenía con Aurora y afirmó que, pese a todo, se quedará con los recuerdos positivos.

“Fui buena mujer, leal y respetuosa en absolutamente todo el tiempo de relación. Nos quisimos mucho y no es justo que esto haya terminado de esa forma”, concluyó la artista, ganándose el apoyo de sus seguidores en redes sociales.