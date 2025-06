La final del Miss Perú 2025 se realiza en quincena de este mes y desde hace algunas semanas, los organizadores y las candidatas han unido esfuerzos para sacar adelante el certamen. Sin embargo, las recientes declaraciones de Milett Figueroa con respecto a los concursos de belleza ha opacado el evento. Ante esa situación, Jessica Newton salió a responderle con todo.



Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Jessica Newton, directora del Miss Perú 2025, cree que Milett Figueroa busca figurar hablando del concurso. Asimismo, dejó en claro cuáles son las responsabilidades de todas las mujeres que participan en los certámenes de belleza.



“Yo entiendo que a Milett le provoque tener publicidad con el tema del Miss Perú. A nosotros con ella, no. Todo el que va a competir tiene que saber que tiene que levantarse temprano. Incluso, las candidatas, cuando están en competencia, se levantan a las 4 o 5 de la mañana. Tienen que estar listas, cumplir con los auspiciadores, hacer las visitas, participar de las actividades”, manifestó Newton para el programa de Magaly Medina. “Ningún concurso del mundo le paga a las representantes por ser parte del certamen. Ir a competir no es ir a pasear”, añadió.

Jessica Newton desmiente a Milett Figueroa



Por otro lado, la mamá de Cassandra Sánchez de Lamadrid descartó que Figueroa le haya dado parte del dinero que ganó en el Miss Supertalent. “Con relación al premio, era una suerte de contratos para el certamen en Corea, si no me equivoco. Y Milett no fue a Corea a trabajar con los auspiciadores. Entonces, no sé a qué premio se refiere. Han pasado muchos años”, indicó Jessica algo contrariada.



Finalmente, la líder del Miss Perú contó que fue al revés: ellos socorrieron a la modelo peruana. “Podría decir muchísimas cosas en las que ayudamos a Milett como organización, pero lo guardo para mí. Para ser clara, nosotros ayudamos muchísimo a organizar varios pendientes que ella tenía (...) pero no nos ha dado ningún dinero y creo que debería de estar agradecida por cómo la ayudamos en el tema financiero”, concluyó.