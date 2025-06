El escándalo que envuelve a Dilbert Aguilar y su esposa, Jhazmín Gutarra, sigue creciendo. A solo días de que 'Magaly TV, la firme' revelara los testimonios de tres presuntos amantes de la corista, se conoció que Gutarra estaría atravesando una crisis emocional de gravedad. Uno de los protagonistas, Gabriel Atau, expuso la supuesta presión ejercida por el entorno legal de Jhazmín para evitar que él declare públicamente. Según los audios difundidos, una abogada pidió a su familiar que no "salga a contar nada", asegurando que la cantante se encuentra "deprimida" y en un estado vulnerable.

Los testimonios no se detienen. El 2 de junio, Christian Boza, un peruano desde Europa, presentó pruebas —videos, chats y audios— de su relación sentimental con Jhazmín. Días después, el 4 de junio, Gabriel Atau reveló haber mantenido una relación con la joven entre 2012 y 2018, mientras ya estaba con el cantante. Finalmente, el tercero en hablar fue José López, exvocalista de la orquesta de Dilbert Aguilar, quien aseguró haber tenido un vínculo sentimental con ella desde 2019.

Abogada de Jhazmín Gutarra expone su estado

Durante una llamada revelada por Gabriel Atau, la abogada de Jhazmín Gutarra advirtió que la situación mediática ha afectado seriamente la salud mental de su clienta. En su testimonio, señaló: “Está en depresión y a veces la depresión de mujeres llega hasta suicidio, porque hoy día, todo el día la señorita no ha comido, no se ha bañado, le están haciendo un daño...”

Sin embargo, Gabriel decidió contar su historia: “Sí, efectivamente, yo fui amante de Jhazmín. Yo sabía que ella estaba con Dilbert, pero ella también estaba conmigo en ese tiempo. Nunca me imaginé que se metería en una relación con él mientras estaba conmigo”.

Según relató, Jhazmín Gutarra no solo intentaba retomar contacto con él, sino que también mostraba un extraño interés por su nueva pareja. “Lo que más me molestó fue que, además de buscarme, ella empezó a acechar a mi actual pareja. Eso ya me pareció fuera de lugar”, expresó. “Fue algo que me fastidió bastante. Yo tenía que ponerle un alto a todo eso, porque estaba afectando mi vida”, añadió.

Dilbert Aguilar amenazó a su exmúsico

Otro de los testimonios más polémicos es el de José López, exintegrante de la agrupación de Dilbert Aguilar, quien aseguró que fue amenazado tras revelarse su antigua relación con Jhazmín Gutarra. “Me amenazó. 'Te cag... con... ¿Quién ch... eres tú hu...? A ver dime pe, dime ¿Qué ha pasado con Jhazmín? Dime pe hu...', no me dejaba hablar”, narró López en el programa de Magaly Medina.

Según explicó, el vínculo con la corista ocurrió en febrero de 2019, cuando ambos trabajaban en la orquesta ‘La Tribu’. Tras su salida del grupo por una deuda pendiente, Dilbert habría reaccionado violentamente al enterarse del antiguo romance, responsabilizándolo si algo llegara a pasarle.