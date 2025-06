José Celestino López, exvocalista de ‘La Tribu’ y conocido en el ambiente artístico como 'Joselo', sorprendió al revelar que mantuvo una relación clandestina con Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, entre los años 2019 y 2021. Según su testimonio, Gutarra le habría ofrecido dinero para mantener en secreto el romance.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Este testimonio salió a la luz el miércoles 4 de junio, en medio de una nueva ola de acusaciones de infidelidad contra la esposa del 'Pequeño gigante de la cumbia'. En el programa conducido por Magaly Medina también se presentó el testimonio de Gabriel Atao, quien aseguró haber mantenido una relación sentimental con Jhazmín Gutarra durante cinco años, tiempo en el que ella ya estaba vinculada sentimentalmente con Dilbert Aguilar.

Excantante de Dilbert Aguilar revela que Jhazmín Gutarra le dio dinero a cambio de su silencio

José López, quien fue vocalista de ‘La Tribu’, relató que a finales de 2021, tras su salida de la orquesta liderada por Dilbert Aguilar, esperaba concretar un acuerdo económico pendiente. Sin embargo, todo cambió cuando el cantante de cumbia se enteró de la relación clandestina entre él y su esposa, Jhazmín Gutarra, tras una revelación hecha por el sonidista del grupo. Esto desató un fuerte enfrentamiento, lo que generó el enojo de Gutarra, quien lo confrontó directamente. “Me dijo: ‘¿Por qué hablaste? ¿Por qué le dijiste de nosotros?’”, contó Joselo al programa 'Magaly TV: La firme'.

De acuerdo con su versión, después de esa acalorada conversación, la esposa de Dilbert Aguilar le pidió que no revelara nada sobre el amorío. “Y me dijo: ‘Mira, no hables nada, José. Yo te voy a depositar una plata, quédate callado’”, aseguró.

López indicó que Jhazmín Gutarra le transfirió una considerable suma de dinero a cambio de su silencio. “S/5.000 me depositó”, afirmó. Además, el músico señaló que Gutarra negó ante Dilbert Aguilar haber tenido un romance con él, asegurando que fue víctima de amenazas. “Ella dijo: ‘Yo no he tenido ningún romance con él, Dilbert, sino que él me amenazaba, que nos iba a hacer daño, que le iba a hacer daño a mi familia’”, declaró Joselo, negando rotundamente las acusaciones de extorsión.

Excantante de Dilbert Aguilar teme por su vida

En su testimonio ante 'Magaly TV, la firme', José López reveló que tomó la decisión de alejarse de Lima debido al temor de que Dilbert Aguilar pudiera atentar contra su integridad física. “Yo sé que Dilbert me iba a meter a mí en cualquier cosa, me iban a hacer daño y por eso me alejo de Lima”, expresó el exvocalista visiblemente preocupado.

Además, el cantante dejó entrever que, en caso de que algo le sucediera, responsabiliza directamente a Aguilar y a Jhazmín Gutarra. “Quiero dejar bien en claro que si algo me llega a pasar, ya ustedes saben quién es”, advirtió Joselo, insinuando que existen razones concretas para temer por su seguridad personal.