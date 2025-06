Dilbert Aguilar habría amenazado duramente al extrabajador de su agrupación ‘La tribu’, José López, conocido como ‘Joselo’, luego de enterarse de la presunta infidelidad de su pareja, Jhazmín Gutarra. Así lo aseguró el joven músico en ‘Magaly TV: la firme’ donde contó haber mantenido una relación extramatrimonial con la madre de los hijos del intérprete de ‘Vuela palomita’, en febrero de 2019.

"Me amenazó. 'Te cag... con... ¿Quién ch... eres tú hu...? A ver dime pe, dime ¿Qué ha pasado con Jhazmín? Dime pe hu...', no me dejaba hablar", afirmó ‘Joselo’, señalando que llamó a Dilbert para decirle que iba a dejar su grupo. Según su testimonio, él también le respondió de manera airada. "Pregúntale a tu mujer pe entonces ¿Qué ha pasado?, le dije, pregúntale a ella", compartió, aceptando que tuvo un romance con la esposa del cantante. Ante los fuertes insultos del ‘pequeño gigante de la cumbia’, él decidió colgar la llamada.

José López explicó que, tras dar por finalizado su romance con Jhazmín Gutarra, optó por abandonar la agrupación de Dilbert Aguilar. Sin embargo, el cantante se habría enterado del vínculo entre ambos y por eso lo confrontó de manera violenta.

Esposa de Dilbert Aguilar habría encarado a José López tras revelaciones sobre su romance

Tras la tensa discusión entre Dilbert Aguilar y su exvocalista José López, este último aseguró que fue contactado por Jhazmín Gutarra, esposa del cantante, quien lo había increpado por haber revelado su relación sentimental con ella. "Me dijo: ¿Por qué hablaste? ¿Por qué le dijiste de nosotros? Mira, yo ahorita me voy a ir de acá, no puedo más. Te llamo más tarde por favor", relató el joven músico en ATV.

Según ‘Joselo’, ante el temor de que él continuará contando más detalles sobre el affaire, Gutarra habría intentado comprar su silencio ofreciéndole S/ 5.000. Además, luego de esas presuntas amenazas de Dilbert Aguilar, decidió fugar de la capital y refugiarse en provincia, por miedo a sufrir alguna represalia.

José López asegura que la esposa de Dilbert Aguilar lo buscaba para verse a solas

José López, exvocalista de ‘La Tribu’, reveló que su vínculo con Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, comenzó como una relación laboral, pero luego tomó un giro personal. Según contó en ‘Magaly TV: La Firme’, ella le confiaba que su relación con Aguilar era tormentosa. “Me decía que estaba en problemas con él y la trataba de escuchar. También me decía que solamente estaba con él por el tema de su hija y laboral”, expresó el músico.

Tras varios días de conversación, Jhazmín le propuso un encuentro en Lima, al que él accedió pese a haber dudado al principio. “Me insistía, me mandaba canciones, audios y fotos”, detalló. Finalmente, se vieron cerca de la empresa Soyuz, en Abancay, donde tuvieron intimidad. López indicó que luego coordinaron más encuentros, principalmente por la avenida Brasil. “Siempre que nos encontrábamos era rápido, hora y media, nada más”, acotó.