Flavia Laos estuvo como invitada en el programa 'Más Espectáculos', donde fue consultada por la polémica sorpresa de cumpleaños que ella misma se había realizado en nombre de su entonces pareja, Austin Palao. Como se recuerda, un periodista argentino reveló que, durante un viaje en Bali en 2022, la cantante usó el celular de su novio para pedir al hotel que le hicieran una sorpresa para su cumpleaños.

"Chicos ese era mi secreto. Ya que Lizardo me quemó. Sí, yo escribí al hotel desde el teléfono de mi ex, diciéndoles que su novia cumplía años y que quería que le organicen tales cosas. Si no me bajan la luna me la bajo yo", comentó Flavia Laos sobre esta sorpresa. Ahora, la actriz aclaró que su expareja, Austin Palao, sí la sorprendió para su cumpleaños.

Flavia Laos confirma que Austin Palao le hizo sorpresa de cumpleaños

Cuando Jazmín Pinedo le preguntó si en otras ocasiones había preparado sus propias sorpresas para compartirlas en redes, Flavia Laos admitió que no y reconoció que no se expresó con claridad al referirse a ese detalle de cumpleaños. La actriz de 'Ven baila quinceañera' explicó que organizó la sorpresa en el hotel de Bali, pero aclaró que Austin Palao también tuvo un detalle especial para ella. "Por si acaso, él sí me hizo una sorpresa aparte. Creo que no lo expliqué bien, pero el hotel lo armé yo, porque yo quería ir a ese hotel como sea porque quería crear contenido", comentó.

Flavia Laos señaló que, además de celebrar su cumpleaños, su objetivo era crear un buen contenido para sus redes sociales. "Somos creadores de contenido, la mitad es falso", bromeó la rubia. Finalmente, cuando le preguntaron si lamentaba haber atribuido el crédito a Austin Palao, Flavia Laos aseguró que no, ya que el video logró viralizarse con éxito. "No me arrepiento de nada. El contenido salió hermoso y pueden ir a verlo. Se viralizó", añadió.

Flavia Laos negó tener amistad con Austin Palao

En otro momento de la entrevista, Jazmín Pinedo tomó por sorpresa a Flavia Laos al preguntarle si aún conservaba una amistad con su expareja, Austin Palao. Sin dudarlo, la cantante peruana dejó en claro que no mantiene ninguna comunicación con el influencer. "No, no, la verdad que no. (Emil) es el único ex con el que tengo buena relación, pero no tengo nada en contra de ninguno de mis ex. Emilio es mi amigo. No hay que ser hipócritas", indicó.