Dilbert Aguilar se ha visto envuelto en una polémica que sacude su vida personal y familiar tras el informe emitido por el programa 'Magaly TV, la firme'. Cristian Boza, un joven de Huancayo radicado en España, reveló haber mantenido una relación secreta con Jhazmín Gutarra, esposa del cantante y madre de sus hijos, entre 2018 y 2021. Ante esta situación, el artista adoptó una postura evasiva, asegurando que está tranquilo y enfocado en su familia.

La respuesta de su esposa también fue evasiva. Ante el programa 'América hoy', Jhazmín Gutarra dijo: "Discúlpame, no voy a hablar nada del caso, mi familia está bien, que tengas un buen día". Días antes de que estas acusaciones salieran a la luz, Dilbert Aguilar reapareció públicamente en un pódcast conducido por su expareja, Claudia Portocarrero, lo que despertó rumores sobre una posible crisis en su matrimonio.

PUEDES VER: Esposa de Dilbert Aguilar abandona el escenario y discute con el cantante tras reencuentro con Claudia Portocarrero

¿Qué dijo Dilbert Aguilar?

Frente a la presión mediática, Dilbert Aguilar decidió atender una llamada en vivo del programa 'Todo se filtra', conducido por Kurt Villavicencio, en la que se le consultó sobre la información relacionada con la relación clandestina de Jhazmín Gutarra. El cantante optó por mantener la privacidad de su vida personal y expresó con contundencia.

“De mi vida privada yo no hablo, los trapitos sucios se arreglan en casa. Lo pasado, pasado se arregló, y yo no voy a hablar más del caso y no quiero faltar el respeto a los televidentes. Yo estoy feliz, estoy tranquilo con mi familia, así que no hay ningún problema”, expresó con evidente molestia.

Sin embargo, cuando el conductor insistió preguntando si había perdonado a Jhazmín Gutarra por la supuesta infidelidad, Dilbert Aguilar colgó la llamada de manera abrupta, dejando sin respuesta directa.

Infidelidad de esposa de Dilbert Aguilar queda al descubierto en 'Magaly TV, la firme'

Cristian Boza, un joven de Huancayo que actualmente vive en España, reveló en 'Magaly TV, la firme' que tuvo una relación sentimental con Jhazmín Gutarra, pareja de Dilbert Aguilar, entre 2018 y 2021. Como respaldo de sus declaraciones, compartió material audiovisual donde se les ve besándose, además de un video en el que la esposa del cumbiambero le enviaba un mensaje desde Lima diciéndole que lo extrañaba, aunque sin mencionarlo por su nombre.

El joven también aseguró que, en una ocasión, Jhazmín Gutarra viajó junto a la hija que tiene con Dilbert Aguilar para visitarlo, y que incluso lo habría presentado a su entorno familiar durante una salida a una discoteca. Según explicó, cuando el romance comenzó a deteriorarse, Gutarra habría contactado por redes sociales a la nueva pareja de él para confrontarla, dejando entrever que aún existía un fuerte lazo emocional.