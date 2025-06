Dilbert Aguilar está en el ojo público tras el último informe emitido por ‘Magaly TV: la firme’. En él, Cristian Boza, un joven huancaíno radicado en España, aseguró haber mantenido una relación clandestina con Jazmín Gutarra, esposa y madre de los hijos del popular cantante de cumbia, entre los años 2018 y 2021. Incluso hasta mostró un video donde se les ve besándose.

Ante esto, el equipo de Magaly Medina se comunicó con el líder de ‘La tribu’ para consultarse si en esas fechas ambos estaban separados momentáneamente. Sin embargo, Dilbert Aguilar, sin perder la calma, prefirió no entrar en detalles, aunque sí reconoció que atraviesan problemas en su relación

Dilbert Aguilar rompe su silencio tras polémicas imágenes de Jazmín Gutarra

Tras enterarse de la presunta relación que habría tenido su esposa Jazmín Gutarra con Cristian Boza, ‘el gigante de la cumbia’ Dilbert Aguilar habló con una reportera de Magaly Medina y dejó en claro que prefiere mantener este asunto en la intimidad de su hogar

"Yo de mis problemas no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida, que tiene todo el mundo? Eso se arregla entre cuatro paredes... No me menciones nada de eso, y no voy a hablar de Jhazmín ni de nadie", expresó de manera tajante.

Pese a la controversia generada por las imágenes y videos presentados, Aguilar se mostró calmado y, por momentos, restó importancia a las acusaciones. “Pueden decir lo que quieran... Yo, en mi hogar, estoy tranquilo. ¿Me entiendes? Así que no hay problema”, agregó el líder de ‘La Tribu’.