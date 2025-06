La madre de la hija menor de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez, confesó en 'El valor de la verdad' que, tras descubrir su embarazo, le ofreció al exfutbolista la posibilidad de realizarse una prueba de ADN. Según explicó, tomaron esa decisión debido a que no mantenían una relación formal.

Darinka Ramírez cuenta por qué le pidió a Farfán hacerse una prueba de ADN

Darinka Ramírez reveló que le contó a Jefferson Farfán sobre su embarazo a través de las redes sociales y que la noticia fue una sorpresa tanto para ella como para el exfutbolista. “Yo se lo propuse si había una duda, que cuando mi hija naciera, él podría realizarse la prueba de ADN si tiene la duda de la bebé”, aseguró la influencer, dejando en claro que quiso actuar con transparencia desde el inicio del proceso.

La joven explicó que decidió ofrecerle esa opción al exfutbolista porque no mantenían una relación formal y ya no se frecuentaban. “Ya no nos veíamos, en ese momento ya no nos frecuentábamos (...) Le mandé un texto inmenso contándole que yo también estaba en shock porque no eran mis planes, pero ya mi hija estaba grande dentro de mí”, contó, recordando cómo vivió ese momento de incertidumbre y sorpresa.