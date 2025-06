Darinka Ramírez impacta al confesar que Jefferson Farfán la engañó con Delany López

Darinka Ramírez sorprendió en ‘El valor de la verdad’ al revelar que Jefferson Farfán le fue infiel con Delany López. Aunque aclaró que no mantenían una relación formal, confesó que se sintió profundamente traicionada al enterarse del vínculo entre ambos mientras ella aún estaba embarazada.

Darinka Ramírez contó que le afectó ver cómo se filtraban imágenes públicas de Delany López ingresando a la casa del exfutbolista, en un momento en que nadie conocía el lazo oculto que ella mantenía con él. Para la influencer, la exposición mediática de esa relación fue un golpe que marcó su historia con Farfán.

Darinka Ramírez reveló en ‘El valor de la verdad’ que Jefferson Farfán la engañó con Delany López, hecho que marcó un antes y un después en su vínculo con el exfutbolista. Aunque aclaró que no tenían una relación formal, confesó: “Yo me enamoré en todo ese proceso. Me confundí”. Esta traición fue especialmente dolorosa para ella, pues ocurrió durante una etapa vulnerable de su vida.

La influencer también confirmó que Farfán estuvo con varias mujeres, pero su relación con Delany López fue la que más la impactó. “Sentía celos. Una sensación parte del enamoramiento”, expresó. “Sí me dolió mucho en ese entonces”, añadió con visible emoción. Para Darinka, el engaño no solo fue una traición emocional, sino una herida que quedó marcada por la exposición mediática de ese vínculo.

Tras la difusión del ampay de Delany López entrando a la casa de Jefferson Farfán, Darinka recordó el impacto que tuvo en su entorno más cercano. “Mis papás preguntaban sobre qué tipo de relación era, porque él se quedaba a dormir en las noches”, relató. La versión del exfutbolista fue evasiva: “Me dijo que era una amiga, que no tenía un tipo de relación sentimental”.

Además, Darinka confesó que el vínculo con Farfán se mantuvo incluso después del nacimiento de su hija. “He tenido un trato más íntimo con él como papás hasta que mi hija cumplió dos años, y aún me visitaba a mí”, reveló. Sus palabras muestran que, pese a la falta de una relación formal, existía una cercanía emocional que hizo el engaño aún más difícil de sobrellevar.