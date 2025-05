Pamela Franco acaba de estrenar su reciente producción musical ‘Ni bebiendo me vas a olvidar’ con el cantante Alexander Blas. Durante la gira de medios para promocionar el tema, la intérprete llegó al programa ‘Estás en todas’, donde conversó sobre su carrera artística y abordó preguntas relacionadas con su vida sentimental, especialmente su vínculo con Christian Domínguez, con quien comparte una hija. Consultada sobre el perdón tras una infidelidad, fue contundente en su respuesta.

Pamela Franco afirmó con claridad: “Los seres humanos perdonemos. Ahora que me digas, regresa con él, eso es otra cosa”. Con estas palabras, dejó entrever la cantante que si bien ha logrado liberarse del resentimiento, no está en sus planes una reconciliación con Christian Domínguez, dejando en claro que el perdón no es sinónimo de volver.

Pamela Franco descarta volver con Christian Domínguez pese al perdón

Pamela Franco fue enfática al marcar distancia entre el acto de perdonar y la posibilidad de retomar su relación con Christian Domínguez. En su entrevista, la cantante explicó que ha optado por liberarse de los sentimientos negativos que dejó la traición, pero eso no significa que quiera regresar con el padre de su hija. “Los seres humanos perdonemos, saquemos esos sentimientos negativos que nos hacen vivir en amargura. Ahora que me digas, regresa con él, eso es otra cosa”, expresó con firmeza.

Pamela dejó claro que su proceso personal ha sido de sanación, más no de reconciliación. Sus declaraciones reflejan una postura de empoderamiento y claridad emocional, donde el perdón se convierte en un acto de amor propio, pero no en una puerta abierta a revivir una historia que ya forma parte de su pasado.

Pamela Franco y la crianza de su hija junto a Christian Domínguez

Pamela Franco se refirió a la relación parental que mantiene con Christian Domínguez. Al ser interrogada sobre la posibilidad de que él no cumpla con sus deberes como padre, fue categórica al explicar que su trato se limita a lo estrictamente necesario. “Yo no he dicho que me llevo bien o me llevo mal, tenemos una relación de papás”, manifestó, evitando cualquier señal de conflicto directo, pero dejando claro que no existe una relación afectiva más allá de la crianza.

Pamela fue aún más precisa al detallar en qué circunstancias hablaría públicamente de su ex: “Lo único que podría pasar para que yo hable como pasaron mis cosas sería que él no cumpliera económicamente con su hija. Yo soy clara y soy directa porque lo emocional no se puede exigir, eso nace”. Así, reafirmó su prioridad absoluta: el bienestar de su pequeña, por encima de cualquier resentimiento personal.