La tiktoker Milenka Nolasco apareció en 'El reventonazo de la Chola' para responder a las acusaciones que la vinculan con el presunto uso de tarjetas clonadas para comprar pasajes. La joven señaló a los tiktokers chilenos Benja y Sergio Ignacio como los responsables de difundir información falsa que ha afectado su imagen y la tranquilidad de su familia.

Durante el emotivo momento, su madre también apareció en el programa para brindarle su apoyo. La señora se mostró visiblemente afectada y rompió en llanto al denunciar que tanto ella como su familia han sido víctimas de acoso cibernético y amenazas de muerte, consecuencia directa de los rumores que han circulado en redes sociales.

Madre de Milenka Nolasco la defiende y denuncia ciberacoso

Milenka Nolasco no pudo contener las lágrimas durante la entrevista, y fue entonces cuando su madre ingresó al set para abrazarla y consolarla. Al ver a su hija tan afectada, también se quebró y expresó el dolor que atraviesa su familia, denunciando el acoso cibernético y las amenazas que han recibido. “Solo quiero pedir que paren con esto porque tiene sentimientos. No está trabajando y no tenemos ni celular, todos están bloqueados. Estamos incomunicados, pero ahí estamos, dándolo todo”, dijo entre lágrimas.

Además, lamentó haber confiado en los tiktokers chilenos a quienes permitió ingresar a su casa y trató como si fueran parte de su familia. “Nos pasa por mucho confiar y meter a la casa sin conocer a la persona como es. Ella es bien confiada y yo le sigo a ella en lo que dice. No midió las consecuencias”, añadió con pesar.

Por su parte, el padre de Milenka Nolasco aseguró que tomarán acciones legales tras la filtración de sus datos personales. “Ya estamos con un abogado viendo este tema, porque quizás también pueden hacer una denuncia, o tantas cosas que los cibernéticos pueden hacer con nuestra persona ya que han filtrado nuestro número. Tengo por WhatsApp amenazas y tantas cosas”, señaló, mostrando su preocupación por la seguridad de toda la familia.

Milenka Nolasco explica su relación con los tiktokers chilenos y la polémica del viaje

Durante la entrevista, Milenka Nolasco aclaró que su amistad con los tiktokers Benja y Sergio no tenía intereses ocultos, ya que cuando los jóvenes llegaron a Perú y no tenían dónde hospedarse ni dinero para sus gastos, ella les brindó alojamiento.

Además, mencionó que quería incluirlos en un viaje a Miami para hacer colaboraciones, por lo que les propuso aceptar un canje con una agencia que gestionaba vuelos y paquetes turísticos a cambio de contenido para redes sociales. Sin embargo, uno de ellos tuvo problemas con la visa y no pudo hacer el check-in en el aeropuerto, lo que impidió que los chilenos viajaran.

Milena Nolasco señaló que no podía cancelar el viaje debido a su compromiso con la agencia, por lo que se fue y la situación se complicó cuando empezó a recibir mensajes ofensivos en sus redes sociales. “Y después, cuando estamos hospedándonos en el Airbnb, todavía grabamos super emocionadas... un live donde dicen que Milenka esto, que el otro”, comentó.