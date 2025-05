Milenka Nolasco es acusada por tiktokers chilenos de comprar vuelos con presuntas tarjetas clonadas: “Eso no se hace"

Los tiktokers chilenos Benja y su hermano Sergio Ignacio denunciaron públicamente a la creadora de contenido peruana Milenka Nolasco por una presunta compra de boletos de avión con tarjetas clonadas. Según relataron, los tres planeaban viajar a Estados Unidos junto a la también influencer Daniela Taquire. Sin embargo, al momento de abordar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, los hermanos chilenos habrían enfrentado inconvenientes con su documentación, lo que terminó impidiendo su ingreso al vuelo programado.

Tiktokers chilenos acusan a Milenka Nolasco por supuesto uso de tarjetas clonadas

La denuncia fue realizada mediante una serie de videos en TikTok, donde Benja se mostró visiblemente afectado por lo ocurrido. En su testimonio, señaló que, tras el incidente, le habrían retirado la visa americana, lo que le impide ingresar nuevamente a Estados Unidos, situación que también habría afectado a su hermano. En ese contexto, acusó directamente a Milenka Nolasco de haber gestionado la compra de los pasajes aéreos con presuntas tarjetas clonadas, información que, según indica, fue detectada por las autoridades migratorias durante el control en el aeropuerto limeño.

Influencer compartió fotografías en Estados Unidos, pero todavía no se pronunció sobre denuncia. Foto: Instagram

En medio del conflicto, Benja relató que sostuvo una conversación telefónica con la madre de Milenka Nolasco, quien presuntamente le habría pedido disculpas en nombre de su hija y reconocido que esta ya habría utilizado tarjetas clonadas anteriormente.

"Ustedes han visto los directos, los Kick, cuando (Milenka) nos fue a buscar al aeropuerto, superlinda persona. Luego su mamá me llamó para pedirme perdón. Me dijo que ella tenía claro lo de las tarjetas clonadas: ‘No sé por qué no les dijo, eso no se hace, les pido perdón por Milenka, ella les tuvo que haber avisado’. Entonces ella dijo ‘ella ya ha viajado antes así, eso es ilegal ¿por qué antes no les avisó?’", contó el influencer a sus seguidores.

Daniela Taquire respondió a tiktokers chilenos. Foto: Daniela Taquire/Instagram

Benja y Sergio Ignacio tomarían acciones legales

Tras el hecho, Benja aseguró en una entrevista con el tiktoker Carlitos TV que estaría evaluando iniciar acciones legales contra Milenka Nolasco, argumentando que debe justificar formalmente ante las autoridades la razón por la cual perdió su visa. Actualmente, los tiktokers chilenos se encuentran nuevamente en su país de origen y lamentaron que, hasta el momento, Nolasco no se pronunció ni pidió disculpas.

“Uno esperaba mínimo un perdón, pero ni un perdón de su parte, eso no se hace. No lo queríamos hacer público”, concluyó.