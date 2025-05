Milenka Nolasco se pronuncia tras acusaciones de tiktokers chilenos sobre supuestas tarjetas clonadas: “Es totalmente falso”

La tiktoker Milenka Nolasco emitió una tajante respuesta luego de que los tiktokers chilenos Benja y su hermano Sergio Ignacio la denunciaran públicamente por una presunta compra de boletos de avión con tarjetas clonadas. Según el relato de los hermanos, los tres influencers, incluyendo a Daniela Taquire, tenían planes de viajar a Estados Unidos, pero al momento de abordar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, Benja y Sergio enfrentaron problemas con su documentación, lo que terminó impidiendo su ingreso al vuelo.

Milenka Nolasco desmiente acusaciones de tarjetas clonadas tras denuncia pública de tiktokers chilenos

En un comunicado difundido en Instagram, Milenka Nolasco negó las acusaciones que realizaron los creadores de contenido y enfatizó que tomará medidas legales.

Tomará acciones legales. Foto: Milenka Nolasco/ Instagram

“Si recién me pronuncio sobre el tema es debido a que todo lo sucedido me afecta de una manera muy difícil de explicar, lo he estado conversando con amigos y familiares y hemos coincidido en que lo mejor, considerando la magnitud de las acusaciones, la mejor decisión será llevar todo por la vía legal como ya se está haciendo desde el primer momento. Y es por eso que aún no he salido a aclarar hasta que mis abogados me lo permitan”, explicó mediante un comunicado en Instagram.

Milenka Nolasco señala que es víctima de extorsión

La influencer continuó desmintiendo las graves acusaciones: “Finalmente, y respecto a las acusaciones falsas que están haciendo en mi contra, respecto a que clono tarjetas o que formo parte de una organización criminal que clona tarjetas, es totalmente FALSO. Estaremos tomando acciones contra todos los que emitieron afirmaciones falsas en mi contra con el fin de difamarme. Las personas responsables de estos actos difamatorios serán notificadas en las próximas 24 horas”.

Además, Milenka señaló que tanto ella como su madre están siendo víctimas de extorsión debido a los hechos: “Esto ha cruzado todos los límites y también se están tomando las medidas legales correspondientes”, finalizó.