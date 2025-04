Patricio Parodi, exintegrante del programa 'Esto es guerra', sorprendió a sus seguidores y usuarios de plataformas digitales con un desprendido gesto hacia la streamer Milenka Nolasco. Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, el popular 'Pato' le regaló a la influencer un lujoso reloj de la marca Swarovski de oros rosado.

El gesto ocurrió mientras ambos compartían un día de compras, transmitiendo en vivo para su audiencia. La pareja de influencers, que ha venido generando rumores por su cercanía y constantes colaboraciones en redes, mostró una faceta distinta del conocido chico reality, alejándose del personaje competitivo que solía mostrarse en la televisión.

¿Cuánto costó el lujoso reloj de Swarovski que le regaló Patricio Parodi a Milenka Nolasco?

El momento más comentado del live ocurrió cuando Milenka Nolasco, al observar un reloj Swarovski en una tienda, se mostró interesada pero también sorprendida por el precio del producto. La streamer consultó si la compra sería parte de un canje con la tienda, pero Patricio Parodi le respondió de inmediato: "Yo lo pago, tranquila", afirmando que él asumiría el costo del obsequio sin problemas.

El precio del reloj fue de 2,169 soles, una cifra que sorprendió tanto a la streamer como a los seguidores que veían la transmisión en tiempo real. Milenka Nolasco, un poco avergonzada por el gesto, le dio las gracias a Patricio y lo abrazó, mientras él le restó importancia y le dijo que todo estaba bien.

Otro momento destacado ocurrió cuando Milenka Nolasco intentó elegir un modelo más económico debido al alto precio, optando por un reloj plateado. Sin embargo, el exchico reality la animó a no dejarse llevar por el costo, diciendo una frase que fue muy bien recibida por las asesoras de venta: "Cuando compres algo no lo veas por el precio". La reacción del personal de la tienda no se hizo esperar: "Es un gran asesor, yo no digo nada", comentó una de ellas con asombro.

La escena ha generado revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios han aplaudido la actitud de Patricio Parodi, destacando su generosidad y la manera en que ha conectado con su nueva audiencia en Kick. Además, el gesto ha avivado aún más las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos influencers.