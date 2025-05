La actriz cómica peruana Dayanita volvió a ser el centro de la atención mediática tras revelar detalles de un peculiar altar que tenía en su domicilio, el cual incluía un cráneo humano y un muñeco de Chucky. Lejos de ocultarse, decidió hablar en vivo para 'Amor y fuego', negando cualquier práctica de brujería, aunque confesó que montó el altar “para ver si cobraba vida”.

La polémica escaló el pasado jueves 15 de mayo, cuando fue intervenida por la Policía Nacional junto a su pareja, Miguel Rubio, luego de quemar los objetos que formaban parte del altar. Ambos fueron detenidos en el distrito de San Juan de Miraflores y trasladados a la comisaría de Pamplona 1, donde dieron su versión de los hechos.

La polémica detrás del altar de Dayanita

En su participación en el programa ‘Amor y fuego’, Dayanita se refirió al altar que causó tanta controversia en redes sociales. El escenario, del que también compartió una imagen, incluía una calavera, un muñeco de Chucky, un cuchillo y una figura de Buda. Estos elementos despertaron la especulación sobre supuestas prácticas esotéricas.

“Siempre me ha gustado Chucky, hasta me he disfrazado de él en mi casa. Lo puse en el altar para ver si cobraba vida”, declaró entre risas. En cuanto al cráneo humano, aseguró que fue un obsequio recibido como parte de un canje con un chamán y que lo mantuvo en su vivienda con la intención de protegerse espiritualmente. Sin embargo, al notar que su vida no mejoraba, decidió deshacerse de todos los elementos del altar, incluyendo al muñeco del cual es fanática desde hace varios años.

Intervención policial y declaraciones en exclusiva

La decisión de quemar el altar desencadenó la intervención policial. El jueves 15 de mayo, a las 8:00 p. m., efectivos de la Policía Nacional se presentaron en el domicilio de la artista en San Juan de Miraflores. Tanto Dayanita como su pareja fueron trasladados a la comisaría para rendir declaraciones sobre el incidente.

En entrevista exclusiva con La República, Dayanita confirmó que el cráneo hallado era suyo y reiteró que su única intención era deshacerse del altar. “Yo no pensé que esto iba a llegar a más. Ya no quería tener esas cosas. Pensé que sería una buena idea, pero me trajo problemas. Ahora todo está solucionado y mis abogados están viendo el tema”, explicó.

La imagen del altar que se filtró muestra claramente todos los elementos que lo conformaban: un muñeco de Chucky en el centro, el cráneo humano aún entero, un cuchillo ceremonial, una estatuilla de Buda y varias otras ofrendas que no fueron detalladas. Este conjunto de objetos fue interpretado por muchos usuarios como parte de un ritual, lo cual intensificó la controversia.